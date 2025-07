A 14 años de su muerte, sigue conmocionando el Soul y Jazz con su voz; así fue la vida de Amy Winehouse

INFANCIA, INFLUENCIAS Y UNA VOZ INIGUALABLE

Amy Jade Winehouse nació el 14 de septiembre de 1983 en Southgate, Londres, en el seno de una familia judía de clase media con fuerte influencia musical. Desde pequeña demostró una sensibilidad particular para la música, influida por el jazz, el soul y el R&B clásico que escuchaba con su padre Mitch. Estudió en escuelas especializadas en arte como la Sylvia Young Theatre School, pero fue en sus años adolescentes cuando su estilo vocal maduró hacia una mezcla intensa y desgarradora, comparable con leyendas como Billie Holiday o Sarah Vaughan.

UNA CARRERA TAN RÁPIDA COMO BRILLANTE

Con solo 20 años, Amy debutó con Frank (2003), un álbum de jazz y soul que obtuvo elogios de la crítica y una nominación al Mercury Prize. Sin embargo, sería con Back to Black (2006) que alcanzaría la fama global. Producido por Mark Ronson y Salaam Remi, el disco contenía éxitos como “Rehab”, “You Know I’m No Good” y “Love is a Losing Game”. Ganó cinco premios Grammy en una sola noche en 2008, un récord para una artista británica en ese momento. “Dije no, no, no”, cantaba sobre su negativa a internarse, en una letra que se volvió trágicamente profética.