¿Ya la viste? Arrasa ‘Stranger Things’ tras su estreno en Netflix

por Israel García

La producción de los hermanos Duffer, que estrenó los primeros episodios de su temporada final, se mantiene como tendencia en redes sociales, en el top de la plataforma y en medios especializados

Show
/ 29 noviembre 2025
Era de esperarse que el esperado estreno de la nueva temporada de la serie ‘Stranger Things’ dejaría estragos no sólo en nivel de popularidad o mercadotecnia, sino que llegó a colapsar este el servicio en directo de Netflix, que permaneció caído durante unos minutos coincidiendo con el inicio de su proyección.

Según informan revistas especializadas, el servicio se cayó a las 17:00 horas, (hora de la costa del Pacífico estadounidense), justo cuando se estrenaba la esperada quinta temporada de la serie.

La conexión estuvo inactiva durante unos tres minutos y, posteriormente, su visión continuó presentado problemas para algunos usuarios.

UN ESTRENO ATROPELLADO, PERO EXITOSO

Según Variety, decenas de miles de personas que se conectaron para ver la serie fantástica se encontraron con una imagen que decía “Algo salió mal. Lo sentimos, tenemos problemas con tu solicitud. Encontrarás mucho que explorar en la página de inicio”.

Un portavoz de Netflix señaló a Variety que “algunos usuarios experimentaron brevemente un problema con la transmisión en dispositivos de televisión, pero el servicio se recuperó para todas las cuentas en cinco minutos”.

Esta no es la primera vez que Netflix se ve saturado por el tráfico de ‘Stranger Things’. En julio de 2022, Variety informó de que la plataforma no estuvo disponible durante un breve periodo tras el lanzamiento de los dos últimos episodios de la cuarta temporada.

Los usuarios también experimentaron interrupciones de Netflix durante la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul, uno de los primeros eventos transmitidos en directo en la plataforma.

EN NÚMEROS EXITOSOS

La serie regresó con la primera tanda de episodios de su última temporada, más de tres años después del final de la cuarta.

Los nuevos episodios seguirán a los chicos del pueblo de Hawkins en su búsqueda para encontrar y matar al monstruoso Vecna. El pueblo está en cuarentena militar mientras la protagonista, Eleven (Once), se esconde de las autoridades.

’Stranger Things’ se convertió además en la primera serie de Netflix que se ha posicionado cuatro temporadas en el Top 10 de las producciones más vistas de la plataforma simultáneamente, informó el martes la empresa de entretenimiento.

El nuevo hito de la serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer se ha producido en vísperas del estreno de los primeros cuatro episodios de su quinta y última temporada.

Esta quinta temporada se ofrecerá en tres partes: la primera llegó el 26 de noviembre, la segunda se proyectará el 25 de diciembre y la última, con solo el episodio -de dos horas de duración- con el que cerrará la serie, el 31 de diciembre.

El episodio final titulado ‘The Rightside Up’ se estrenará de manera simultánea en cines y en Netflix, siendo la primera vez en la historia que un episodio de una serie se proyecta en la gran pantalla.

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

