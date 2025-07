¡Crece la familia! Celebra productor Manolo Caro que ya es papá... soltero

De maneta sorpresiva Manolo Caro reveló que es padre de un bebé desde su cuenta de Instagram. Y aunque no se ha revelado más detalle trascendió que decidió llevar la paternidad en soltería.

¿QUÉ PASÓ CON MANOLO CARO?

En la charla Manolo recordó que su deseo de ser padre se enfrentó a las decisiones de sus exparejas, quienes no tenían ese deseo en su vida.

“Yo cuando estaba en pareja, lo primero que, no lo primero, pero muy pronto sí dije: ‘Oye, yo quiero ser padre’. Y mi pareja en ese momento me dijo: ‘Yo no’. Y decidí empezar un proceso en solitario y he descubierto muchísimas cosas de mí, te enfrentas a muchos miedos, o sea, te tienes muchas preguntas”, explicó el también escritor de obras teatrales.