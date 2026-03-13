Actor José Ángel Bichir es hospitalizado tras caer de edificio en la CDMX

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/ 13 marzo 2026
    Actor José Ángel Bichir es hospitalizado tras caer de edificio en la CDMX
    Hospitalizado. Autoridades investigan las circunstancias de la caída del actor José Ángel Bichir en la Ciudad de México. FOTO: CUARTOSCURO

Desde redes sociales comenzó a reportarse el hallazgo de un hombre que presuntamente había caído desde el techo de un edificio en la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Minutos después, el hombre de 38 años fue identificado como el actor José Ángel Bichir.

El incidente ocurrió en un edificio ubicado en la intersección de avenida Xola y la calle Uxmal, donde fue encontrado tendido en la banqueta con manchas de sangre, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

De acuerdo con información de El Universal, los socorristas diagnosticaron a Bichir con fracturas faciales, contusiones y trauma abdominal, por lo que fue trasladado al Hospital Rubén Leñero, donde permanece bajo atención médica. El diario Reforma señaló que una de las primeras líneas de investigación apunta a un posible intento de suicidio.

¿QUÉ PASÓ CON ODISEO BICHIR?

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió la caída.

José Ángel Bichir es hijo del actor Odiseo Bichir y sobrino de los también intérpretes Demián Bichir y Bruno Bichir.

Su carrera artística comenzó a temprana edad; a los 13 años participó en la telenovela ‘Aventuras en el Tiempo’, donde compartió créditos con Belinda.

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A lo largo de los años ha participado en diversas producciones de cine y televisión, entre ellas las películas ‘Matando Cabos’ y ‘Morirse’ en domingo, así como en series como Sexo y otros secretos, Los simuladores, Cachito de cielo, Por siempre Joan Sebastian y José José: El príncipe de la canción. (Con información de El Universal y Reforma).

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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