Actor José Ángel Bichir es hospitalizado tras caer de edificio en la CDMX

Desde redes sociales comenzó a reportarse el hallazgo de un hombre que presuntamente había caído desde el techo de un edificio en la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Minutos después, el hombre de 38 años fue identificado como el actor José Ángel Bichir.

El incidente ocurrió en un edificio ubicado en la intersección de avenida Xola y la calle Uxmal, donde fue encontrado tendido en la banqueta con manchas de sangre, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

De acuerdo con información de El Universal, los socorristas diagnosticaron a Bichir con fracturas faciales, contusiones y trauma abdominal, por lo que fue trasladado al Hospital Rubén Leñero, donde permanece bajo atención médica. El diario Reforma señaló que una de las primeras líneas de investigación apunta a un posible intento de suicidio.