Actor José Ángel Bichir es hospitalizado tras caer de edificio en la CDMX
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Desde redes sociales comenzó a reportarse el hallazgo de un hombre que presuntamente había caído desde el techo de un edificio en la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Minutos después, el hombre de 38 años fue identificado como el actor José Ángel Bichir.
El incidente ocurrió en un edificio ubicado en la intersección de avenida Xola y la calle Uxmal, donde fue encontrado tendido en la banqueta con manchas de sangre, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
De acuerdo con información de El Universal, los socorristas diagnosticaron a Bichir con fracturas faciales, contusiones y trauma abdominal, por lo que fue trasladado al Hospital Rubén Leñero, donde permanece bajo atención médica. El diario Reforma señaló que una de las primeras líneas de investigación apunta a un posible intento de suicidio.
¿QUÉ PASÓ CON ODISEO BICHIR?
Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió la caída.
José Ángel Bichir es hijo del actor Odiseo Bichir y sobrino de los también intérpretes Demián Bichir y Bruno Bichir.
Su carrera artística comenzó a temprana edad; a los 13 años participó en la telenovela ‘Aventuras en el Tiempo’, donde compartió créditos con Belinda.
A lo largo de los años ha participado en diversas producciones de cine y televisión, entre ellas las películas ‘Matando Cabos’ y ‘Morirse’ en domingo, así como en series como Sexo y otros secretos, Los simuladores, Cachito de cielo, Por siempre Joan Sebastian y José José: El príncipe de la canción. (Con información de El Universal y Reforma).