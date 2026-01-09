¡Adiós a los ahorros! Filtran concierto de BLACKPINK en el Estadio Sultanes de Monterrey para 2026

Show
/ 9 enero 2026
    ¡Adiós a los ahorros! Filtran concierto de BLACKPINK en el Estadio Sultanes de Monterrey para 2026
    Sorpresa. Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa regresarían a México en 2026 tras el éxito de su tour mundial. FOTO: TWITTER@YGOFFICIAL

El periodista Willie González dio a conocer que Jisoo, Rosé, Jennie y Lisa pisarían por primera vez la ciudad regia como parte de su gira Deadline World Tour

Las esperanzas de los fanáticos mexicanos de BLACKPINK han vuelto a florecer tras la presunta filtración de la llegada de la agrupación a Monterrey, donde se presentarían en el Estadio Sultanes, aunque hasta el momento no se ha especificado una fecha oficial.

La información surgió en el programa radiofónico La Hora de Willie, de la estación RG La Deportiva, donde el empresario y periodista deportivo Willie González dio a conocer la supuesta llegada de la banda surcoreana, al enlistar a las estrellas que se presentarían en dicho recinto a lo largo del año.

“Ricky Martin ya está anunciado el 22 de marzo, Alfredito Olivas ya está anunciado, BLACKPINK ya está anunciado; el que no está anunciado es otro artista”, expresó el vicepresidente de Sultanes de Monterrey, desatando la emoción entre los seguidores del grupo en redes sociales.

¿CUÁNDO ES EL CONCIERTO DE BLACKPINK EN MÉXICO?

La noticia sobre la presunta llegada de BLACKPINK al recinto, con capacidad para más de 22 mil personas, fue reposteada por el periodista de espectáculos regio Lalo Elizondo, quien ha sido uno de los primeros en adelantar visitas de importantes figuras musicales a Monterrey.

Aunque no existe una fecha oficial confirmada, se especula que Rosé, Jisoo, Lisa y Jennie llegarían durante la primera mitad de 2026, ya que sería hacia finales de ese periodo cuando la agrupación lanzaría su nuevo álbum de estudio.

Por ahora, las últimas fechas oficiales del grupo están programadas en Hong Kong, donde se presentarán los días 24, 25 y 26 de enero.

Cabe recordar que, cuando visitaron México por primera vez en 2023 con su Born Pink World Tour, las fechas fueron anunciadas el 31 de enero de ese mismo año, y los conciertos se llevaron a cabo los días 26 y 27 de abril en el Estadio GNP Seguros, ambas fechas con boletos agotados.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Vas a ir? Christina Aguilera anuncia sorpresivo concierto para marzo en la Ciudad de México

AGENDA LLENA

Además del esperado regreso de BLACKPINK con nueva música en grupo, Jennie, Rosé y Jisoo también preparan lanzamientos en solitario.

Por su parte, Lisa continúa con las filmaciones de Tygo, un spin-off de la exitosa cinta Misión Rescate, en el que comparte créditos con un elenco surcoreano encabezado por Lee Jin-uk y Ma Dong-seok.

Temas


Conciertos
Espectáculos
Eventos

Localizaciones


Monterrey

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Intervención estadounidense

Intervención estadounidense
true

Pemex: La 4T ha hecho del petróleo un botín sin rendición de cuentas
El hombre fue sentenciado a más de 51 años de prisión por haber dado muerte a su pareja sentimental, en Nuevo León

Le dan 51 años de prisión por el feminicidio de su pareja sentimental, en Nuevo León
La CURP Biométrica se consolida en 2026 como un paso clave hacia la identidad digital en México. Este documento integra huellas dactilares, escaneo de iris y fotografía facial, con el objetivo de reforzar la seguridad y reducir el robo de identidad.

¿CURP Biométrica en 2026?... Estos son todos los MÓDULOS en donde podrás hacer el trámite
La Credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) se ha llegado a considerar como un documento indispensable para las personas mayores de 60 años.

INAPAM: Conoce los requisitos para un trámite exitoso de la tarjeta de adultos mayores en 2026
Desde enero de 2026, todas las líneas móviles en México deben estar registradas y vinculadas a una persona identificada. La medida también aplica a celulares usados por niñas, niños y adolescentes.

Registro de celulares en México 2026... ¿qué pasa si la línea es de un menor de edad?
Apuesta. El cantante regresará a los escenarios con The Romantic Tour, su primera gira global en varios años.

¡Nueva era! Bruno Mars confirma gira global para presentar nuevo álbum
Chivas y Cruz Azul comienzan el Clausura 2026 con pruebas inmediatas: el Rebaño recibe a Pachuca en el Akron y La Máquina visita a León en el Nou Camp.

Clausura 2026: Chivas y Cruz Azul debutan con duelos exigentes ante Pachuca y León