Alan Bergman, Chuck Mangione y George Kooymans

Siguiendo a las muertes de David Kaff y Connie Francis que comentamos en nuestra columna pasada, la música perdió a otros tres talentos de la música de diversos géneros y nacionalidades.

El primero de ellos fue apenas un día después del fallecimiento de Connie Francis, ya que el pasado jueves 17 de julio dejó de existir a los gloriosos 99 años de edad el ilustre compositor norteamericano Alan Bergman, quien en su haber obtuvo tres premios Oscar a la Mejor Canción de 1968 por el tema “The Windmills of Your Mind”, del clásico “Sociedad para el Crimen” así como de dos temas interpretados por la también ganadora de la estatuilla Barbra Streisand protagonizados también por ella como lo fueron “The Way We Were” de “Nuestroa Años Felices” (1973) y “Yentl” (1983), los tres compartidos con su colega y amigo Michel Legrand y su esposa Marilyn Bergman.

Alan Bergman falleció de complicaciones respiratorias a casi un mes de cumplir los 100 años de edad y una prolífica trayectoria musical relacionada al cine cuya última nominación se remonta a hace tres décadas cuando junto a otro gran compositor y también múltiple ganador de Oscars, el maestro John Williams, y de nuevo con su esposa Marilyn fue nominado a la Mejor Canción de 1995 por el tema “Moonlight” del remake de “Sabrina”, que protagonizaron Harrison Ford, Julia Ormond y Greg Kinnear. Bergman fue inducido al Salón de la Fama de los compositores en 1980.

El martes 22, a solo 17 días de haber sido el protagonista central del concierto de despedida al que dedicamos también estos espacios justo en vísperas de dicho evento, falleció víctima de las complicaciones de la enfermedad de Parkinson que padecía el no menos prolífico y talentoso cantante y compositor en su caso de origen británico Ozzy Osbourne a los 76 años de edad. Además de su ya reconocida trayectoria como vocalista líder de la banda pionera del metal Black Sabbath y su trabajo como solista, Ozzy también tuvo sus respectivas participaciones en el cine documental (“The Decline of Western Civilization II: The Metal Years”) y de ficción (“Little Nicky”).

Sin embargo, ese mismo día de la muerte de Ozzy se dio el deceso de otros destacados músicos y cantantes como el neoyorkino Chuck Mangione, ganador del Grammy y quien en 1978 llegó a los primeros lugares de popularidad con “Feels So Good”, un tema instrumental del género que lo caracterizó, el jazz, a los 84 años de edad, según lo dio a conocer su página oficial. Mangione ganó su primer Grammy por el tema “Bellavia” (1977), y el segundo por “Children of Sanchez”, tema principal de la película “Los Hijos de Sánchez” (1978), nominada también al Globo de Oro y protagonizada por los mexicanos Anthony Quinn, Dolores del Rio, Katy Jurado y Carmen Montejo.

También el 22 de julio falleció a los 77 años de edad el músico George Kooymans, guitarrista, segundo vocalista y cofundador de la banda de rock Golden Earring y quien también fue autor de algunos de los más icónicos temas de la agrupación como el tema de 1973 “Radar Love” y su tema “Twilight Zone”, de 1973. En la segunda mitad de los años 80 Kooymans se dedicó a colaboraciones con otros músicos y a proyectos como solista como su álbum “Jojo” (1987). En el año 2021, al tiempo que anunciaba su retiro de la actividad musical, dio a conocer que padecía de esclerosis múltiple. Descansen en paz.

