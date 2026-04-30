Alexis Ayala anuncia su separación de Cinthia Aparicio tras casi tres años de matrimonio

Una vez más, Alexis Ayala tiene el corazón roto y esta vez se debe a que su matrimonio con la también actriz Cinthia Aparicio concluyó tras 2 años y 10 meses de que la pareja se diera el “sí” legalmente. La noticia fue confirmada por el propio actor de telenovelas, quien platicó con la revista Caras y aseguró que fue la actriz —actual participante de ‘Mi rival’— quien pidió la separación amorosa y legal. “Estamos separados Cinthia Aparicio y yo. Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así que nos replanteamos como pareja”, dijo el exparticipante de ‘La casa de los famosos México’.

¿QUÉ PASÓ CON ALEXIS AYALA? De acuerdo con la información, la pareja comenzó su noviazgo en 2021 tras conocerse en las grabaciones de la telenovela ‘Si nos dejan’. Entre sus últimos momentos juntos, la pareja —que se lleva 28 años— realizó un viaje a Alaska, donde compartieron videos e imágenes espectaculares y muy románticas. Sin embargo, meses antes ya había rumores de una supuesta separación.

Alexis Ayala admitió que actualmente se está replanteando su relación con Cinthia, y que fue ella quien tomó la decisión de separarse porque “le crecieron unas alas hermosas” y ya no se ve volando a su lado. “Creo que todas las parejas deberían hacerlo constantemente, y ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien [...] Tal vez no nos vean juntos como pareja, pero yo seguiré siendo siempre un gran porrista de lo que ella haga”, expresó al medio nacional.

SIN HIJOS Y SIN FUTURO En 2025, la pareja habló sobre la posibilidad de convertirse en padres. Aunque Alexis ya lo es de Stephanie y Roberta, Cinthia no descartó la posibilidad de debutar como mamá. Aunque la actriz no se ha pronunciado con claridad al respecto, en su cuenta de Instagram publicó un mensaje que podría estar relacionado con el proceso que está viviendo con Alexis.

El historial amoroso de Alexis incluye a otras mujeres del espectáculo como Fernanda López, madre de sus hijas; la fallecida Karla Álvarez; además de Ana Brenda Contreras y Paty Díaz. (Con información de El Universal).

Publicidad

Temas

Divorcios Espectáculos Viral

Localizaciones

México

Organizaciones

Televisa

