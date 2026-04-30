Alexis Ayala anuncia su separación de Cinthia Aparicio tras casi tres años de matrimonio

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/ 30 abril 2026
    Alexis Ayala anuncia su separación de Cinthia Aparicio tras casi tres años de matrimonio
    Despedida. La pareja había compartido recientemente viajes y momentos románticos antes de confirmar su separación. FOTO: INTERNET

El actor reveló que fue decisión de la actriz poner fin a la relación, destacando que ambos atraviesan un proceso de cambios personales

Una vez más, Alexis Ayala tiene el corazón roto y esta vez se debe a que su matrimonio con la también actriz Cinthia Aparicio concluyó tras 2 años y 10 meses de que la pareja se diera el “sí” legalmente.

La noticia fue confirmada por el propio actor de telenovelas, quien platicó con la revista Caras y aseguró que fue la actriz —actual participante de ‘Mi rival’— quien pidió la separación amorosa y legal.

“Estamos separados Cinthia Aparicio y yo. Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así que nos replanteamos como pareja”, dijo el exparticipante de ‘La casa de los famosos México’.

¿QUÉ PASÓ CON ALEXIS AYALA?

De acuerdo con la información, la pareja comenzó su noviazgo en 2021 tras conocerse en las grabaciones de la telenovela ‘Si nos dejan’.

Entre sus últimos momentos juntos, la pareja —que se lleva 28 años— realizó un viaje a Alaska, donde compartieron videos e imágenes espectaculares y muy románticas. Sin embargo, meses antes ya había rumores de una supuesta separación.

Alexis Ayala admitió que actualmente se está replanteando su relación con Cinthia, y que fue ella quien tomó la decisión de separarse porque “le crecieron unas alas hermosas” y ya no se ve volando a su lado.

“Creo que todas las parejas deberían hacerlo constantemente, y ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien [...] Tal vez no nos vean juntos como pareja, pero yo seguiré siendo siempre un gran porrista de lo que ella haga”, expresó al medio nacional.

SIN HIJOS Y SIN FUTURO

En 2025, la pareja habló sobre la posibilidad de convertirse en padres. Aunque Alexis ya lo es de Stephanie y Roberta, Cinthia no descartó la posibilidad de debutar como mamá.

Aunque la actriz no se ha pronunciado con claridad al respecto, en su cuenta de Instagram publicó un mensaje que podría estar relacionado con el proceso que está viviendo con Alexis.

https://vanguardia.com.mx/show/dia-del-nino-lindsay-lohan-y-belinda-estrellas-infantiles-que-siguen-vigentes-en-el-espectaculo-LH20367963

El historial amoroso de Alexis incluye a otras mujeres del espectáculo como Fernanda López, madre de sus hijas; la fallecida Karla Álvarez; además de Ana Brenda Contreras y Paty Díaz. (Con información de El Universal).

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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