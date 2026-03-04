Ángela Aguilar desmiente rumores de retiro y responde a las críticas en redes

4 marzo 2026
    Ángela Aguilar desmiente rumores de retiro y responde a las críticas en redes
    Verdad. La cantante respondió a los rumores sobre su carrera con un mensaje directo en redes sociales. FOTO:CUARTOSCURO/INTERNET

La cantante y esposa de Christian Nodal aseguró que sigue enfocada en su carrera y defendió su decisión de no alimentar polémicas públicas

Desde que Ángela Aguilar se convirtió en novia y luego en esposa de Christian Nodal, la atención de sus fans y críticos en redes sociales aumentó. Tal es así que cada movimiento o acción, dentro y fuera del escenario, se transforma en motivo de rumor y, de acuerdo con ella, el espectáculo es “un negocio”.

Parece que la menor de la llamada dinastía Aguilar no soportó más las versiones que cada semana surgen y la involucran, y esta vez fue ella misma quien desmintió los dichos sobre un supuesto retiro de la música.

“No me voy a retirar. No estoy viviendo la historia que algunos insisten en escribir por mí. Entreno porque me preparo. Trabajo porque tengo metas claras. Canto porque es mi pasión. La foto en el gimnasio solo es disciplina”, se lee en su mensaje.

¿QUÉ DIJO ÁNGELA AGUILAR?

La hija de Pepe Aguilar detalló que no está viviendo la historia que algunos insisten en escribir por ella. La cantante acompañó su reflexión con una fotografía en el gimnasio, con la que mostró la disciplina que mantiene en esta etapa de su vida.

“He entendido algo en este año y algunos meses: cuando el espectáculo es el negocio, la verdad estorba. El ruido se monetiza. La distorsión entretiene y la calma incomoda... mucho. Porque cuando una narrativa está diseñada para sostenerse en el escándalo, la verdad no siempre es suficiente para frenarla”, dijo la intérprete de ‘Qué Agonía’.

La ganadora del Premio Revelación de Billboard Mujeres en la Música finalizó su mensaje señalando que ha optado por el silencio en muchas ocasiones, no por falta de argumentos, sino para evitar que la respuesta se convierta en una discusión pública.

“He elegido no responder muchas veces. No por falta de argumentos, sino porque no todo merece convertirse en discusión pública”, afirmó. (Con información de El Universal).

