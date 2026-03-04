Ángela Aguilar desmiente rumores de retiro y responde a las críticas en redes

Desde que Ángela Aguilar se convirtió en novia y luego en esposa de Christian Nodal, la atención de sus fans y críticos en redes sociales aumentó. Tal es así que cada movimiento o acción, dentro y fuera del escenario, se transforma en motivo de rumor y, de acuerdo con ella, el espectáculo es “un negocio”.

Parece que la menor de la llamada dinastía Aguilar no soportó más las versiones que cada semana surgen y la involucran, y esta vez fue ella misma quien desmintió los dichos sobre un supuesto retiro de la música.

“No me voy a retirar. No estoy viviendo la historia que algunos insisten en escribir por mí. Entreno porque me preparo. Trabajo porque tengo metas claras. Canto porque es mi pasión. La foto en el gimnasio solo es disciplina”, se lee en su mensaje.