Ángela Aguilar y otros artistas que han sido ‘cancelados’ por los mexicanos

En los últimos años, la llamada cultura de la cancelación se ha convertido en un fenómeno recurrente dentro del entretenimiento mexicano. Redes sociales, audiencias digitales y tendencias virales han transformado la manera en que el público reacciona ante polémicas de figuras públicas. Uno de los casos más recientes es el de Ángela Aguilar, quien ha estado en el centro de la conversación digital tras controversias personales que rápidamente escalaron a críticas masivas. La respuesta del público no solo se ha limitado a comentarios, sino que ha tenido efectos visibles en la percepción de su imagen.

“Hoy la opinión pública no espera, reacciona en tiempo real”, coinciden analistas del entretenimiento, al describir un entorno donde cada acción puede amplificarse en cuestión de minutos. CUANDO LAS REDES SOCIALES DEFINEN LA CARRERA La cancelación no implica necesariamente el fin de una trayectoria, pero sí representa un punto de inflexión. Artistas, influencers y celebridades enfrentan un escrutinio constante que puede traducirse en pérdida de seguidores, críticas sostenidas o menor demanda en proyectos.

En el caso de Ángela Aguilar, la polémica se puso intensa tras hacerse pública su relación con Christian Nodal, en un contexto mediático ya cargado por la ruptura previa del cantante. Esto provocó que parte del público cuestionara la narrativa alrededor de la relación, generando comentarios negativos y campañas de rechazo en redes sociales. Ejemplos similares se han visto recientemente. La agrupación Yaritza y Su Esencia enfrentó una fuerte reacción tras declaraciones en entrevistas donde mencionaron incomodidades con la comida mexicana y preferencias por Estados Unidos. Estas palabras fueron interpretadas por muchos usuarios como una falta de respeto hacia sus raíces, lo que derivó en cancelaciones de presentaciones y críticas masivas. Mencionaron que en Washington la comida tiene un sazón que “sí pica y sabe bueno”, a diferencia de lo que probaron en la Ciudad de México. Jairo Martínez comentó que es muy delicado con la comida y que suele comer mayormente pollo (“chicken wings” o “chicken strips”) que no tenga chile.

Además de la comida, señalaron que el ruido de la Ciudad de México les resultaba molesto, especialmente por las mañanas. A raíz de la fuerte reacción negativa del público mexicano, que incluyó intentos de “cancelación”, el grupo ofreció disculpas públicas. Explicaron que todo fue un malentendido y que en realidad se referían a que extrañaban la sazón específica de su madre y no a un desprecio general por la gastronomía del país, aún así México los canceló. Por su parte, Aleks Syntek ha sido tendencia en varias ocasiones por emitir opiniones críticas hacia géneros urbanos y artistas jóvenes. Sus comentarios, percibidos por algunos como despectivos, generaron confrontaciones digitales que afectaron su imagen entre nuevas audiencias. Es su conflicto más recurrente. Ha calificado al reguetón como ”música de simios” y “pornografía musical”, argumentando que sus letras son misóginas y nocivas para los niños. Estas declaraciones le costaron perder su colaboración con la UNICEF en 2018. En 2018, un joven de 17 años llamado Lemon Brick exhibió mensajes donde el cantante lo llamaba “lindo y sexy”. Syntek explicó que fue un malentendido debido a su uso del inglés y que solo intentaba ser amigable con un fan, pero el evento dañó severamente su imagen pública.

El público mexicano lo ha criticado por videos que generan “pena ajena”, como cuando recreó el jingle de una marca de catsup para “presumir” su autoría, o cuando se grabó intentando demostrar cómo componer un éxito de forma simplista. En otro caso, Tiziano Ferro arrastra desde hace años el impacto de declaraciones en las que habló negativamente sobre mujeres mexicanas al decir que eran bigotonas. “No es posible decir que las mujeres mexicanas son las más bellas del mundo. Con todo respeto, son bigotonas”

Aunque ofreció disculpas posteriormente, el episodio quedó marcado en la memoria colectiva y resurge periódicamente en redes sociales. ¿QUÉ SIGNIFICA SER “CANCELADO”? El término “cancelado” se utiliza para describir el rechazo social hacia una figura pública tras una polémica. Sin embargo, su impacto varía dependiendo del contexto, la gravedad del hecho y la respuesta del propio artista. En muchos casos, la cancelación es más un fenómeno digital que institucional. No siempre implica sanciones formales, pero sí puede reflejarse en menor asistencia a eventos, críticas constantes o pérdida de contratos. “La cancelación no siempre es permanente, pero sí deja huella en la narrativa pública”, señalan especialistas, al explicar que la memoria digital mantiene vivas estas controversias. ENTRE LA CRÍTICA Y LA PERMANENCIA EN LA INDUSTRIA A pesar del impacto mediático, varios artistas logran mantenerse vigentes. La industria musical y del entretenimiento ha demostrado que la conexión con el público puede reconstruirse, aunque no sin cambios en la percepción. En el caso de Ángela Aguilar, su nombre sigue generando conversación, lo que también refleja su relevancia dentro del panorama musical. La cancelación, en este sentido, no siempre equivale a desaparición, sino a una etapa de redefinición. Este fenómeno continúa evolucionando en México, donde las audiencias digitales juegan un papel cada vez más determinante en el rumbo de las figuras públicas.

DATOS CURIOSOS • El término cancelación se popularizó globalmente a partir de redes sociales como Twitter, hoy conocida como X • En México, las polémicas de artistas suelen viralizarse principalmente en TikTok y otras plataformas digitales • Algunas controversias pueden resurgir años después, demostrando que el impacto digital no siempre es inmediato ni pasajero

Publicidad