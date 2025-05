Ante declaraciones de Bárbara de Regil por haberla golpeado, Susana Zabaleta responde ‘qué casualidad’

Una nueva controversia ha sacudido el entorno del reality Secretos de Parejas, luego de que Bárbara de Regil acusara públicamente a Susana Zabaleta de haberla agredido durante una grabación de la serie Rosario Tijeras. Las declaraciones de la influencer y actriz se dieron en el contexto del programa, donde participan también figuras como Poncho de Nigris, Marcela Mistral y Julián Gil, y que se ha caracterizado por sus contenidos polémicos.

Durante uno de los episodios, De Regil relató una experiencia que asegura vivió junto a Zabaleta: “En el último proyecto que hice de Rosario Tijeras estuve con Susana Zabaleta. Ya me habían hablado pesado de ella, pero yo nunca pensé cómo era realmente. (...) Después, en una escena ella tenía que inyectarme y me metió un madra** y me pegó horrible. Entonces volteo y le digo: ‘No te lleves pesado conmigo’ y ella me contestó: ‘Yo no me llevo pesado, yo vivo pesada’”, aseguró.