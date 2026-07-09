¡Sin miedo a la funa! Aldo Rendón se une oficialmente a ‘La Casa de los Famosos México’

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    ¡Sin miedo a la funa! Aldo Rendón se une oficialmente a ‘La Casa de los Famosos México’
    Problema. Aldo Rendón aseguró que espera que el público tome con humor sus opiniones durante su estancia en la casa. FOTO: FACEBOOK@LACASADELOSFAMOSOSMX

El estilista de celebridades aseguró que llegará al reality para divertirse y mostrarse tal como es, sin recurrir a estrategias dentro de la competencia

Desde hace semanas circulaba en redes sociales el rumor de que Aldo Rendón, uno de los estilistas de celebridades más reconocidos del país, se sumaría al elenco de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’. La noche del jueves, la noticia finalmente se hizo oficial.

“Todo México va a escuchar lo que pienso y espero que lo tomen con humor”, dijo Rendón en sus primeras palabras ante las cámaras durante la revelación de su participación.

Diego de Erice fue el encargado de entrevistar al también creador de contenido y juez de reality shows.

¿QUÉ PASÓ CON ALDO RENDÓN?

El experto en moda es conocido por compartir sus puntos de vista y calificar a celebridades por la elección de sus prendas y looks para eventos, programas en vivo y otras apariciones públicas.

”Vengo a pasármela bien y que se la pasen bien conmigo. Y si se aparece alguna persona que no me cae bien, pues ni modo”, insistió Rendón al hablar de su participación en el reality.

Durante la charla destacó haber trabajado con algunas de las figuras más importantes del entretenimiento, como Angélica Rivera, Belinda, Ana de la Reguera, Lucía Méndez e, incluso, con la conductora del reality, Galilea Montijo.

https://vanguardia.com.mx/show/le-piden-40-mdd-pierde-bad-bunny-juicio-con-exnovia-por-frase-usada-en-sus-canciones-BE22045848

Aldo se suma al elenco integrado hasta ahora por Karina Torres, Ernesto Laguardia y Ximena Herrera. Además, aseguró que “me choca ese trip de las estrategias, nunca he soportado en las temporadas que me estén diciendo qué hacer”.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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