¡Sin miedo a la funa! Aldo Rendón se une oficialmente a ‘La Casa de los Famosos México’

Desde hace semanas circulaba en redes sociales el rumor de que Aldo Rendón, uno de los estilistas de celebridades más reconocidos del país, se sumaría al elenco de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’. La noche del jueves, la noticia finalmente se hizo oficial.

“Todo México va a escuchar lo que pienso y espero que lo tomen con humor”, dijo Rendón en sus primeras palabras ante las cámaras durante la revelación de su participación.

Diego de Erice fue el encargado de entrevistar al también creador de contenido y juez de reality shows.