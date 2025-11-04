Nombra People al actor británico Jonathan Bailey como el hombre más sexy del mundo

El esperado nombramiento de la revista People sobre el Hombre Más Sexy del Mundo llegó, y el medio eligió al actor de origen británico Jonathan Bailey, protagonista de filmes como ‘Wicked’ y series como ‘Bridgerton’. La noticia es celebrada y destaca que es la primera persona abiertamente homosexual en recibir este reconocimiento. Bailey, de 37 años, le toma el relevo a los también actores John Krasinski (2024), Patrick Dempsey (2023) y Chris Evans (2022). La revista considera que el intérprete se ha convertido en una de las estrellas “más irresistibles de Hollywood”, debido a que lo cataloga como “rebosante de encanto e ingenio y con una apariencia casi injustamente atractiva”, dijo el medio.

¿QUIÉN ES JONATHAN BAILEY? Bailey adelantó el lunes por la noche que había sido el elegido en una entrevista en el programa The Tonight Show de Jimmy Fallon, donde aseguró que se trata del “honor de su vida”. Bailey señala que le comunicaron a principios de año que había sido elegido el hombre más sexy, mientras estaba en Londres interpretando la obra de teatro ‘Ricardo II’ de Shakespeare, y bromea con que no le costó guardar el secreto: “La gente no te va preguntando ¿lo eres?”. Los más contentos y a la vez los más enfadados con su nuevo título, según afirma, serán sus amigos: “Estarán furiosos porque no se lo he contado. Y luego gritarán de alegría. Me han visto crecer. Detrás de la máscara de ser identificado como un hombre sexy hay otras verdades que ellos conocen y han presenciado. Ellos saben los secretos”.

SU HISTORIA El intérprete confiesa que su primer flechazo con alguien famoso fue con el príncipe Eric de ‘La sirenita’. La revista también recuerda que Bailey fundó en 2024 su propia organización benéfica, The Shameless Fund, para apoyar a la comunidad LGTBQ+. “Hay mucha gente que quiere hacer cosas brillantes y siente que no puede. Sé que el sector LGTB está bajo una amenaza inmensa en este momento. Así que ha sido increíble conocer a personas que tienen la experiencia y ver un potencial con el que yo solo podía soñar”, dijo.