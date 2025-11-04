Nombra People al actor británico Jonathan Bailey como el hombre más sexy del mundo

/ 4 noviembre 2025
    Nombra People al actor británico Jonathan Bailey como el hombre más sexy del mundo
    ELECCIÓN. La revista considera que el intérprete se ha convertido en una de las estrellas “más irresistibles de Hollywood”. FOTO: INTERNETTWITTER@MENin4K

Esta elección marca un hito debido a que el protagonista de ‘Jurassic World: Renace’ es abiertamente homosexual

El esperado nombramiento de la revista People sobre el Hombre Más Sexy del Mundo llegó, y el medio eligió al actor de origen británico Jonathan Bailey, protagonista de filmes como ‘Wicked’ y series como ‘Bridgerton’.

La noticia es celebrada y destaca que es la primera persona abiertamente homosexual en recibir este reconocimiento. Bailey, de 37 años, le toma el relevo a los también actores John Krasinski (2024), Patrick Dempsey (2023) y Chris Evans (2022).

La revista considera que el intérprete se ha convertido en una de las estrellas “más irresistibles de Hollywood”, debido a que lo cataloga como “rebosante de encanto e ingenio y con una apariencia casi injustamente atractiva”, dijo el medio.

¿QUIÉN ES JONATHAN BAILEY?

Bailey adelantó el lunes por la noche que había sido el elegido en una entrevista en el programa The Tonight Show de Jimmy Fallon, donde aseguró que se trata del “honor de su vida”.

Bailey señala que le comunicaron a principios de año que había sido elegido el hombre más sexy, mientras estaba en Londres interpretando la obra de teatro ‘Ricardo II’ de Shakespeare, y bromea con que no le costó guardar el secreto: “La gente no te va preguntando ¿lo eres?”.

Los más contentos y a la vez los más enfadados con su nuevo título, según afirma, serán sus amigos: “Estarán furiosos porque no se lo he contado. Y luego gritarán de alegría. Me han visto crecer. Detrás de la máscara de ser identificado como un hombre sexy hay otras verdades que ellos conocen y han presenciado. Ellos saben los secretos”.

SU HISTORIA

El intérprete confiesa que su primer flechazo con alguien famoso fue con el príncipe Eric de ‘La sirenita’. La revista también recuerda que Bailey fundó en 2024 su propia organización benéfica, The Shameless Fund, para apoyar a la comunidad LGTBQ+.

“Hay mucha gente que quiere hacer cosas brillantes y siente que no puede. Sé que el sector LGTB está bajo una amenaza inmensa en este momento. Así que ha sido increíble conocer a personas que tienen la experiencia y ver un potencial con el que yo solo podía soñar”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Por el debut de ‘Frankenstein’! Así fue la visita de Guillermo Del Toro, Jacob Elordi y Oscar Issac a México

Entre sus estrenos inmediatos se encuentra la segunda parte del musical ‘Wicked’: ‘Wicked: For Good’, que llegará a los cines el 21 de noviembre en Estados Unidos y en la que encarna al príncipe Fiyero. (Con información de EFE)

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

