Arranca Pa’l Norte 2026 con hip hop, rock, pop y mucha fiesta

No hay fecha que no se llegue y, más rápido de lo esperado, hoy comienza la fiesta en el Parque Fundidora, en Monterrey, con una nueva edición del festival Pa’l Norte, que vuelve a apostar por artistas consagrados, nuevas propuestas y favoritos de la audiencia de la región.

Son tres días en los que, una vez más, la música unirá ideas, pensamientos y emociones, y Vanguardia estará ahí para vivir de primera mano una de las experiencias de entretenimiento más importantes de los últimos años.

En la distribución de talentos, hoy 27 de marzo encabezan la jornada Tyler, The Creator e Interpol. A ellos se sumarán presentaciones de Deftones, Morat, Jackson Wang, Myke Towers, 31 Minutos, Mau y Ricky, Paola Morphy y GuitarricaDelaFuente.