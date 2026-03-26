Arranca Pa’l Norte 2026 con hip hop, rock, pop y mucha fiesta
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El festival regresa al Parque Fundidora con un cartel encabezado por Tyler, The Creator, Guns N’ Roses y The Killers durante tres días de música
No hay fecha que no se llegue y, más rápido de lo esperado, hoy comienza la fiesta en el Parque Fundidora, en Monterrey, con una nueva edición del festival Pa’l Norte, que vuelve a apostar por artistas consagrados, nuevas propuestas y favoritos de la audiencia de la región.
Son tres días en los que, una vez más, la música unirá ideas, pensamientos y emociones, y Vanguardia estará ahí para vivir de primera mano una de las experiencias de entretenimiento más importantes de los últimos años.
En la distribución de talentos, hoy 27 de marzo encabezan la jornada Tyler, The Creator e Interpol. A ellos se sumarán presentaciones de Deftones, Morat, Jackson Wang, Myke Towers, 31 Minutos, Mau y Ricky, Paola Morphy y GuitarricaDelaFuente.
UN EVENTO PARA CELEBRAR
Mientras que para el 28 de marzo, el festival tendrá como acto principal a Guns N’ Roses. Además, están confirmadas las participaciones de Fabulosos Cadillacs, Kygo, Grupo Frontera, Turnstile, Simple Flan, Cypress Hill, The Warning, Judeline y El Bogueto.
Finalmente, el 29 de marzo, The Killers encabezará la última jornada. Durante ese día también se presentarán Zoé, The Lumineers, Halsey, Omar Courtz, Purple Disco Machine, Panteón Rococó, Aitana, Los Claxons y Rusowsky.