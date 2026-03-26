Arranca Pa’l Norte 2026 con hip hop, rock, pop y mucha fiesta

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 26 marzo 2026
    Arranca Pa’l Norte 2026 con hip hop, rock, pop y mucha fiesta
    Fiesta. Artistas como Tyler, The Creator, Guns N’ Roses y The Killers encabezan el esperado festival en Monterrey. FOTO: REFORMA

El festival regresa al Parque Fundidora con un cartel encabezado por Tyler, The Creator, Guns N’ Roses y The Killers durante tres días de música

No hay fecha que no se llegue y, más rápido de lo esperado, hoy comienza la fiesta en el Parque Fundidora, en Monterrey, con una nueva edición del festival Pa’l Norte, que vuelve a apostar por artistas consagrados, nuevas propuestas y favoritos de la audiencia de la región.

Son tres días en los que, una vez más, la música unirá ideas, pensamientos y emociones, y Vanguardia estará ahí para vivir de primera mano una de las experiencias de entretenimiento más importantes de los últimos años.

En la distribución de talentos, hoy 27 de marzo encabezan la jornada Tyler, The Creator e Interpol. A ellos se sumarán presentaciones de Deftones, Morat, Jackson Wang, Myke Towers, 31 Minutos, Mau y Ricky, Paola Morphy y GuitarricaDelaFuente.

UN EVENTO PARA CELEBRAR

Mientras que para el 28 de marzo, el festival tendrá como acto principal a Guns N’ Roses. Además, están confirmadas las participaciones de Fabulosos Cadillacs, Kygo, Grupo Frontera, Turnstile, Simple Flan, Cypress Hill, The Warning, Judeline y El Bogueto.

https://vanguardia.com.mx/show/carlos-rivera-en-saltillo-estas-son-las-canciones-que-haran-vibrar-su-concierto-CP19706037

Finalmente, el 29 de marzo, The Killers encabezará la última jornada. Durante ese día también se presentarán Zoé, The Lumineers, Halsey, Omar Courtz, Purple Disco Machine, Panteón Rococó, Aitana, Los Claxons y Rusowsky.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos
Espectáculos
Viral

Localizaciones


Monterrey

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Sostuvo que, en el caso del Plan B, sus aliados no respaldaron la votación y afirmó que el impacto político no se resolverá en el terreno de los acuerdos partidista.

Tras freno del PT, Sheinbaum llama a no romper alianza y arremete contra ‘el PRIAN’
El organismo insiste en que el camino no debe ser el cierre apresurado, sino una investigación profunda.

CNDH alerta presiones para cerrar caso Colosio y exige verdad a 32 años
Osmar ‘N’ es acusado por feminicidio, portación de arma y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Aplazan audiencia de Osmar ‘N’, presunto culpable de la balacera escolar, para el 30 de marzo
A dos días de que se lleve a cabo el juego amistoso entre México y Portugal, continúan los últimos preparativos afuera del Estadio Banorte, antes Estadio Azteca.

Vecinos del Estadio Azteca necesitarán su INE para entrar a sus hogares por México-Portugal
El presidente Donald Trump escucha al secretario de Defensa, Pete Hegseth en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Alista el Pentágono distintas opciones militares para asestar el ‘golpe final’ en la guerra contra Irán
La historia de Noelia Castillo no solo es personal, sino también profundamente simbólica.

Noelia Castillo: la joven que accedió a eutanasia por depresión
El cambio tecnológico debido a la implementación de la IA en los procesos productivos ha generado el desplazamiento o la baja de miles de empleados en EU.

Citan CEOs de Coca-Cola y Walmart a la IA como factor en su decisión de renunciar en EU
El legislador estatal progresista de Texas y candidato al Senado, James Talarico, quien también es seminarista presbiteriano, ha puesto su fe y compasión cristiana en el centro de su campaña.

Un pastor pidió que un demócrata fuera ‘crucificado con Cristo’. ¿Fue una amenaza?