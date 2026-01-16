$!¿Acudirías a los museos si cerraran más tarde? Esto opinan los saltillenses

Luego de que la Secretaría de Cultura de Coahuila y el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo compartieran con VANGUARDIA los datos de asistencia a sus museos y galerías, lanzamos una pregunta en redes sociales con un complejo trasfondo: ¿Te gustaría que los museos y galerías de Saltillo cerraran más tarde? En 2025 se registró un total aproximado de 240 mil asistentes a 11 recintos culturales en Saltillo. Comparándolo con el total de la población de Saltillo —más de un millón de habitantes— esto equivale a un cuarto de todos los saltillenses. Esto en promedio representa a poco más de 1800 visitantes “únicos” por lugar al mes, 400 por semana, 65 al día. Si contrastamos este ejemplo con los datos reales, encontramos también otra gran disparidad, con los 3900 asistentes mensuales que recibió el Museo del Sarape y Trajes Mexicanos —el que más afluencia tuvo— y los 350 mensuales del Museo Rubén Herrera —el que menos público reportó—.

Con todo esto la realidad es que ese total de cientos de miles de visitas ya incluye datos de público recurrente, que está presente en más de un espacio y en varias ocasiones a lo largo del año —sin mencionar la norma de registrar cualquier ingreso al recinto, sea cual sea su propósito en el lugar, incluyendo a sus trabajadores—, lo que reduce el número neto de personas alcanzadas. Y la pregunta lanzada en redes sociales refleja esto. La intención de esta casa editorial era detonar una conversación sobre uno de los aspectos que limita el acceso a los derechos culturales en México: la jornada laboral. Con un horario habitual de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas, museos, galerías, centros culturales y otros recintos de vocación similar compiten durante cuatro de esos días con la jornada más habitual en el país, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, de 6:00 a 20:00 horas. Los otros dos días, sábado y domingo, compiten con otras formas de esparcimiento, suponiendo que las personas no laboren en fin de semana también.