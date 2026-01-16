¿Acudirías a los museos si cerraran más tarde? Esto opinan los saltillenses
Un sondeo publicado por VANGUARDIA sobre la asistencia a los recintos culturales de la ciudad dejó estas reflexiones sobre la generación de públicos en Saltillo
Luego de que la Secretaría de Cultura de Coahuila y el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo compartieran con VANGUARDIA los datos de asistencia a sus museos y galerías, lanzamos una pregunta en redes sociales con un complejo trasfondo: ¿Te gustaría que los museos y galerías de Saltillo cerraran más tarde?
En 2025 se registró un total aproximado de 240 mil asistentes a 11 recintos culturales en Saltillo. Comparándolo con el total de la población de Saltillo —más de un millón de habitantes— esto equivale a un cuarto de todos los saltillenses.
Esto en promedio representa a poco más de 1800 visitantes “únicos” por lugar al mes, 400 por semana, 65 al día. Si contrastamos este ejemplo con los datos reales, encontramos también otra gran disparidad, con los 3900 asistentes mensuales que recibió el Museo del Sarape y Trajes Mexicanos —el que más afluencia tuvo— y los 350 mensuales del Museo Rubén Herrera —el que menos público reportó—.
Con todo esto la realidad es que ese total de cientos de miles de visitas ya incluye datos de público recurrente, que está presente en más de un espacio y en varias ocasiones a lo largo del año —sin mencionar la norma de registrar cualquier ingreso al recinto, sea cual sea su propósito en el lugar, incluyendo a sus trabajadores—, lo que reduce el número neto de personas alcanzadas. Y la pregunta lanzada en redes sociales refleja esto.
La intención de esta casa editorial era detonar una conversación sobre uno de los aspectos que limita el acceso a los derechos culturales en México: la jornada laboral. Con un horario habitual de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas, museos, galerías, centros culturales y otros recintos de vocación similar compiten durante cuatro de esos días con la jornada más habitual en el país, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, de 6:00 a 20:00 horas. Los otros dos días, sábado y domingo, compiten con otras formas de esparcimiento, suponiendo que las personas no laboren en fin de semana también.
Pero las respuestas, más que atender directamente el punto planteado, mostraron otro de los factores que aleja al público de las propuestas culturales en la ciudad: la ignorancia en torno a su existencia. Mientras algunas personas mencionaron de forma sarcástica la “inexistencia” de museos y galerías en Saltillo, la mayoría de quienes interactuaron con la publicación sugirieron, más que un cambio de horario, un ajuste en los costos de entrada. El detalle es que en todo Saltillo solo dos museos cobran el acceso: el Museo del Desierto y el Museo de las Aves. Es decir, para esta muestra del público los 11 recintos administrados por los gobiernos estatal y municipal no están en su radar.
La generación de públicos en la cultura es un tema multifactorial, pero este ejercicio recalca la necesidad de mejorar las estrategias de difusión de las instituciones de cultura para que cada vez más personas se puedan ver beneficiadas.