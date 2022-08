“¿Y esto qué tiene que ver con los líderes tecnológicos? Dirán algunos. Por muchos años he llevado un litigio contra el gigante tecnológico, que por virtud de este me dediqué a estudiar el tema de la era digital [...] Empiezo a notar que la mayoría de los directivos, de los fundadores, tenían este expertise en las matemáticas y que los algoritmos y estos lenguajes también tienen origen en las matemáticas”, agregó, “ellos están cambiando el modo de convivencia de los seres humanos. Algunas personas me pueden decir que no están de acuerdo en que sean pitagóricos porque estos eran matemáticos y filósofos. Aquí podríamos decir que está el 50 por ciento del camino, pero ¿porqué usted, señor Richter, dice que son filósofos? Entonces yo plasmo la idea siguiente [...] Ellos no nos van a hablar como los antiguos filósofos, de la virtud cívica, del alma, pero sí nos están modificando con estas innovaciones”.

Otra de las comparaciones, que incluso se muestra en el libro de manera gráfica, con un mapa, es la existencia de un territorio relativamente compacto donde nacieron y vivieron los grandes pensadores de la antigüedad, similar a lo que sucede ahora con el Silicon Valley, donde se concentran algunas de las más grandes empresas tecnológicas del planeta.

