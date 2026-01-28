Camino a Casa: a seis años de las conversaciones que empiezan después de los aplausos

Camino a Casa ocurre cuando se apaga el spot y se cierra el recinto. En ese trayecto posterior a una exposición, una obra o un concierto, cuando la experiencia todavía vibra y las preguntas no han terminado de acomodarse, menos las respuestas. Ahí se instala el programa de radio creado y conducido por el periodista cultural Mauro Marines. Transmitido los lunes de las 22:00 a las 23:00 horas por el 97.7 FM de Radio Concierto, esta es la conversación que sigue, la que no cabe en la cobertura ni en la reseña, la que se piensa caminando. El proyecto nació hace seis años, en un momento de estancamiento creativo dentro del ejercicio periodístico tradicional. Su nombre no es una metáfora gratuita: condensa una experiencia personal y profesional donde cada cobertura detonaba reflexiones que difícilmente encontraban espacio en la prensa escrita. Compartir ese proceso, más que una conclusión, fue el impulso inicial.

Camino a Casa inició transmisiones en enero de 2020 y, apenas dos meses después, la pandemia alteró su ritmo y su forma. Durante ese periodo, el programa se sostuvo desde casa, entre grabaciones enviadas para transmisión diferida y una mayor presencia en redes. La urgencia del contexto empujó hacia contenidos más reactivos, entrevistas guiadas por la coyuntura y un diálogo menos profundo. No fue un error, pero sí una desviación. Los últimos dos años han sido, en palabras de su creador, un regreso consciente al origen: conversación, reflexión y escucha. Esa escucha se sostiene en decisiones editoriales claras: reconocer que la cultura está viva y que la producen las personas, y entenderla no como un compartimento de las bellas artes, sino como un campo amplio donde caben protestas universitarias, movimientos ciudadanos, debates sobre patrimonio y también expresiones en apariencia menos políticas que, inevitablemente, dialogan con su contexto social. Las conversaciones que más han marcado al programa son las que obligan a replantear certezas: diálogos con arquitectos como Argelia Dávila y Arturo Villarreal, sobre qué conservar y qué dejar atrás en una ciudad, o encuentros con colectivos que defienden espacios públicos como la Alameda de Saltillo, donde lo urbano, lo cultural y lo político se entrelazan.