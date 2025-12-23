Carlos Farías muestra décadas de hacer arte con el paisaje en nueva exposición en Saltillo

Carlos Farías muestra décadas de hacer arte con el paisaje en nueva exposición en Saltillo

Mauro Marines
por Mauro Marines

La muestra pictórica ‘Paisaje, aproximaciones y deconstrucciones’ se podrá visitar en el Centro Cultural Vito Alessio Robles hasta el mes de febrero

Artes
/ 23 diciembre 2025
Para un artista la verdadera materia prima está en el objeto de su inspiración, y en el caso de Carlos Farías este es el paisaje. Por eso no debería extrañarnos cuando una de sus obras sea un reproducción espectacular de un vasto horizonte y otra una compleja composición de texturas y elementos, pues ambas provienen de una misma fuente.

La exposición “Paisaje, aproximaciones y deconstrucciones” explora la versatilidad creativa de este creador coahuilense por medio de obra reciente y algunas que dan cuenta de su trayectoria de más de tres décadas. Inaugurada en el Centro Cultural Vito Alessio Robles (CECUVAR), la muestra se integra por pinturas que abordan el género de manera convencional, otras con una pincelada más expresivas y piezas que estudian estos espacios y escenarios desde sus partes.

“Es una buena oportunidad porque permitió presentar un proyecto menos homogéneo”, explicó Farías para VANGUARDIA sobre la propuesta de esta exposición, un ejercicio curatorial que le permite realizar una reflexión retrospectiva sobre su trabajo, uno que ya había comenzado a explorar en muestras previas, como lo hizo con “Paisajes” en la Taberna el Cerdo de Babel el pasado mes de junio —aunque, considera, presentarlo en el CECUVAR le otorga una formalidad particular—.

Paisajes naturales y urbanos de lugares tan reconocibles como el desierto coahuilense o la Ciudad de México invitan al público a perderse entre cerros, senderos y calles, acompañados por la atmósfera que Farías crea en cada imagen y que le otorga una profundidad y personalidad especial a cada imagen. Por otro lado, las piezas que realizó en Real de Catorce ofrecen una mirada puntual a las partes del todo, los elementos que conforman dichos paisajes, sus texturas, colores, materiales y demás elementos que pasaron de ser meros detalles entre la magnitud del horizonte a partes constitutivas de la imagen.

“Ya hay un caminar que me libera [...] Lograrlo me ha gustado mucho, porque me libera de la vanidad de las luces de ser pintor. Me gustaría hacer más obras, que estén padres, entonces agradezco la compañía y eso es bien importante [...] Por eso esta exposición se la dedico a mi papá, porque este año cumple 80 años y quiero hacer esa labor de honrarlo con varias expos, varios trabajos”, compartió el artista.

La exposición —con algunas obras a la venta— estará abierta hasta mediados de febrero y el CECUVAR, por su parte, solo cerrará este temporada los días 25 de diciembre y 1 de enero. El resto de los días continuará abierto de 10:00 a 18:00 horas de martes a domingo.

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

