$!Carlos Farías muestra décadas de hacer arte con el paisaje en nueva exposición en Saltillo

Para un artista la verdadera materia prima está en el objeto de su inspiración, y en el caso de Carlos Farías este es el paisaje. Por eso no debería extrañarnos cuando una de sus obras sea un reproducción espectacular de un vasto horizonte y otra una compleja composición de texturas y elementos, pues ambas provienen de una misma fuente. La exposición “Paisaje, aproximaciones y deconstrucciones” explora la versatilidad creativa de este creador coahuilense por medio de obra reciente y algunas que dan cuenta de su trayectoria de más de tres décadas. Inaugurada en el Centro Cultural Vito Alessio Robles (CECUVAR), la muestra se integra por pinturas que abordan el género de manera convencional, otras con una pincelada más expresivas y piezas que estudian estos espacios y escenarios desde sus partes.

“Es una buena oportunidad porque permitió presentar un proyecto menos homogéneo”, explicó Farías para VANGUARDIA sobre la propuesta de esta exposición, un ejercicio curatorial que le permite realizar una reflexión retrospectiva sobre su trabajo, uno que ya había comenzado a explorar en muestras previas, como lo hizo con “Paisajes” en la Taberna el Cerdo de Babel el pasado mes de junio —aunque, considera, presentarlo en el CECUVAR le otorga una formalidad particular—.

Paisajes naturales y urbanos de lugares tan reconocibles como el desierto coahuilense o la Ciudad de México invitan al público a perderse entre cerros, senderos y calles, acompañados por la atmósfera que Farías crea en cada imagen y que le otorga una profundidad y personalidad especial a cada imagen. Por otro lado, las piezas que realizó en Real de Catorce ofrecen una mirada puntual a las partes del todo, los elementos que conforman dichos paisajes, sus texturas, colores, materiales y demás elementos que pasaron de ser meros detalles entre la magnitud del horizonte a partes constitutivas de la imagen.

“Ya hay un caminar que me libera [...] Lograrlo me ha gustado mucho, porque me libera de la vanidad de las luces de ser pintor. Me gustaría hacer más obras, que estén padres, entonces agradezco la compañía y eso es bien importante [...] Por eso esta exposición se la dedico a mi papá, porque este año cumple 80 años y quiero hacer esa labor de honrarlo con varias expos, varios trabajos”, compartió el artista.