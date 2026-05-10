Esculturas de Leonora Carrington se presentan en laberinto

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    Esculturas de Leonora Carrington se presentan en laberinto
    La obra "La inventora del atole", de la artista británico-mexicana Leonora Carrington, se exhibe en la exposición "Laberinto Mágico" en el Centro de Artes Inmersivas (CAI) de la Ciudad de México el lunes 20 de abril de 2026. Marco Ugarte / AP

Carrington (1917–2011) es una de las figuras más destacadas del surrealismo, siendo calificada por André Bretón como una especie de vidente que regresaba del inframundo. Emigró a México en 1942 y desarrolló la mayor parte de su obra en el país

Esculturas de la artista británica nacionalizada mexicana Leonora Carrington se presentan en un formato inmersivo en la exposición “Leonora Carrington: Laberinto Mágico”, Ciudad de México.

El mundo de la artista, cuya obra inspiró el más reciente traje de Madonna en la Met Gala, se puede ver, oler y escuchar en este laberinto poblado de esculturas de personajes fantásticos donde cada pieza tiene su propio diálogo con el espectador. La muestra incluye 11 esculturas monumentales, grabados, fotografías litografías y objetos personales de Carrington.

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El Consejo Leonora Carrington tomó el Centro de las Artes Inmersivas de la Ciudad de México como un lienzo en blanco para diseñar alrededor de las piezas y crear sus caminos sinuosos.

“Es un poco inspirado en el laberinto celta, que bueno es el imaginario de Leonora”, dijo Fermín Llamazares, presidente del Consejo Leonora Carrington y experto en su obra. “El laberinto forma parte, pues, muy central de esta cultura”.

Las esculturas monumentales de bronce se encontraban en un almacén en Xilitla, en el estado oriental de San Luis Potosí, desde donde fueron cuidadosamente transportadas a la Ciudad de México. Algunas están inspiradas en obras antiguas de Carrington y en esculturas que había hecho en otros formatos y materiales.

“El trabajo en bronce de Leonora es muy tardío en su vida y esto se debe a que precisamente la escultura en bronce no la realizan los artistas, sino que ellos hacen el modelo, el diseño y un taller de fundición es el que realiza las piezas”, dijo Llamazares. “Esto le servía mucho a Leonora ... en esta edad tan avanzada en la que, por la misma artritis y otras enfermedades que tenía, no podía pintar, ya no podía escribir. Entonces se mantenía vigente haciendo escultura de bronce”.

Aunque las esculturas no se pueden tocar, a través de los pies y con diferentes sustratos, el público es llevado a lugares donde deja de pasar el tiempo. También hay algunas imágenes proyectadas alrededor de ciertas piezas, un poco de música y sonidos evocadores e incluso agua.

“Es una artista surrealista y precisamente la presentación de sus obras es de una manera mucho más lúdica que un formato, digamos, tradicional de mostrar arte, también se vale con Leonora”, dijo Llamazares.

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Este año, el Consejo Leonora Carrington, que preserva, exhibe y difunde la obra de la artista, ha colaborado para exposiciones en Nueva York y Francia.

Los organizadores señalaron que la exposición en el Centro de las Artes Inmersivas forma también parte de la oferta cultural alrededor de la Copa Mundial 2026 que se disputará en junio y julio en México, Estados Unidos y Canadá.

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