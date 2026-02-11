Con arte y ciencia explorarán el origen de los petroglifos de Coahuila y el mundo

Con arte y ciencia explorarán el origen de los petroglifos de Coahuila y el mundo

Mauro Marines
por Mauro Marines

El proyecto de la artista y docente Adriana Cerecero parte de una investigación que propone que los petroglifos buscaban representar fenómenos de plasma en el cielo, como las auroras boreales

Artes
/ 11 febrero 2026
Desde hace más de una década la artista Adriana Cerecero ha estado fascinada por los petroglifos que pueblan los desiertos de Coahuila, al grado de que en 2023 convocó a una exposición colectiva multidisciplinaria, “Auras pétreas”, para darle sentido en comunidad a estos misteriosos iconos.

Pero la exploración y sus posibilidades eran muy vastas, hasta que en 2025 una noticia de Euro News sobre el reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO de los petroglifos ubicados en el arroyo Bangucheon en Ulsan, Corea del sur, la llevó a encontrar la dirección hacia donde encaminar su interés.

Partiendo de la teoría del físico Anthony L. Peratt, estudioso del cuarto estado de la materia que propone que muchos de los petroglifos no representan solo el entorno natural y cotidiano de nuestros antepasados nómadas o seminómadas, sino específicamente fenómenos celestes de plasma —como la aurora boreal—, Cerecero ha planteado un nuevo y refrescante rumbo para su exploración artística, con amplias posibilidades.

“Mi curiosidad se quedó truncada con ‘Auras Pétreas’, porque al indagar en porqué ciertos símbolos se repetían en todo el mundo, un antropólogo solo planteaba que se trataba de una memoria colectiva”, compartió la creadora en entrevista con VANGUARDIA, “esa parecía ser la única explicación”.

Peratt comparó modelos esquemáticos de distintos fenómenos del plasma como las diferentes configuraciones de toroides y auroras, con glifos habituales como el peine, el stickman y diversos patrones de puntos y cruces.

“Las tormentas geomagnéticas periódicas, causadas por las auroras boreales, generaron eventos cada cierto tiempo que los nativos veían. Estas inestabilidades creaban formas tan complejas como una copa transparente, que crecía o llegaba a la tierra y se formaban líneas, círculos, hasta llegar a la corona de 56 luces, y lo veían y lo representaban”, comentó.

Cerecero, quien radica en la isla de Palma de Mallorca, en España, propuso un proyecto a la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Coahuila para ampliar, ahora ya con un enfoque claro, el registro de los petroglifos que se asemejan a lo planteado por Peratt, con la intención también de rescatar y visibilizar el patrimonio coahuilense por medio de esta poco comentada teoría científica. Aunado a esto, se encuentran buscando el apoyo de otras instituciones y convocatorias para desarrollar la investigación y expandirla a distintas partes del mundo, reconociendo la existencia de estos símbolos en todo el globo; una colaboración internacional.

Su deseo es volver para continuar con esta exploración, apoyada ya “en los hombros del que sí sabe para ver más lejos”. A diferencia de otros proyectos, este apenas inicia y sus posibilidades, tan amplias como se presentan, la llenan de emoción.

“Cuando daba clases en Artes Plásticas siempre les comentaba que el proceso era lo más importante, porque vas conociendo, vas aprendiendo. Esto me tomó 10 años, ya sé para dónde voy”, comentó.

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

