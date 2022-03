$!Con retrospectiva Fernando Fuentes Cortés presenta los ‘símbolos y claves’ de la mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Centro Cultural Vito Alessio abrirá las puertas de su galería al trabajo del pintor regiomontano Fernando Fuentes Cortés, quien desde su obra plasma su visión sobre la mujer a través de la metáfora.

“Son 25 obras que pertenecen a mis 40 años como pintor, porque a través de ese tiempo, no me preguntes porqué, pero a mí me gustan mucho las mujeres, entonces en esta ocasión, que es el mes de la mujer, aquí en Saltillo”, comentó el artista en entrevista con VANGUARDIA.

“Yo había pensado en una exposición de la mujer, entonces dentro del acervo de mi obra yo he pintado a la mujer en muchas ocasiones. Esta es una colección totalmente privada, y a través del tiempo he ido haciendo pinturas con este tema”, agregó.