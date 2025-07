Cristina Rivera Garza, ganadora del Pulitzer, hablará en Saltillo sobre su obra literaria

La autora originaria de Matamoros, Tamaulipas, obtuvo en 2024 el Premio Pulitzer por su novela “El invencible verano de Liliana”, donde rescata el archivo de su hermana —quien murió víctima de feminicidio en los 90’s— y a la par reconstruye su imagen y vida, y plantea una crónica alrededor de la reapertura de la investigación de su asesinato. Este título, así como el galardón que le acompaña, será otro de los puntos que tocarán en el evento.

Su exploración y cruce de géneros también está presentes en otros libros como “Autobiografía del algodón”. Además es autora de títulos como “Nadie me verá llorar”, “La cresta de Ilión”, “La muerte me da”, “Dolerse”, “Había mucha neblina o humo o no sé qué”, y este año publicó “Terrestre”, un libro de “crónicas especulativas” sobre viajes, amistad, juventud y transformación.

La charla será este viernes 18 de julio en punto de las 19:00 horas en el patio central del Centro Cultural Vito Alessio Robles. La entrada es libre y el cupo es limitado.