Dan a conocer resultados de convocatoria PACMyC Coahuila 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Artes
/
    Dan a conocer resultados de convocatoria PACMyC Coahuila 2026

Son 11 los proyectos beneficiados con este estímulo a expresiones culturales y populares vivas

La Secretaría de Cultura de Coahuila dio a conocer los 11 proyectos que serán beneficiados por la edición del Programa de Apoyos a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC), realizado en colaboración con a Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

Los seleccionados representan a ocho municipios de Coahuila, propuestas que recibirán apoyos económicos que suman un millón 246 mil 985 pesos, destinados a impulsar iniciativas que promueven la conservación de las tradiciones, la recuperación de la memoria colectiva, la transmisión de saberes populares y el fortalecimiento de la identidad cultural. Los montos aprobados, que van de los 55 mil 760 a los 150 mil pesos por proyecto, permitirán dar continuidad a procesos culturales surgidos desde las propias comunidades.

Los proyectos seleccionados reflejan la riqueza y diversidad de las expresiones culturales de Coahuila, a través de iniciativas que promueven la conservación de las tradiciones, la recuperación de la memoria colectiva, la transmisión de saberes populares y el fortalecimiento de la identidad cultural en distintas regiones de la entidad.

“A través de programas como el PACMyC, se respalda el trabajo de promotoras, promotores y colectivos culturales que, desde sus propias localidades, contribuyen a preservar los conocimientos, las prácticas tradicionales y las expresiones artísticas que forman parte del patrimonio cultural vivo del estado”, señaló Leticia Rodarte Rangel, titular de la Secretaría de Cultura.

Los proyectos culturales comunitarios de Coahuila que resultaron seleccionados son: “Fortalecimiento del sistema biocultural de producción de orégano mediante cultivo protegido en una comunidad rural”, representado por Rubén Rojas Meléndez, de General Cepeda, con un apoyo de 84 mil 500 pesos; “Museo Comunitario Boquillas del Carmen”, de Isela Rodríguez Hernández, en Ocampo, con 140 mil pesos; y “Murales de Identidad y Memoria Viva: Recuperación Cultural Comunitaria en la Colonia Ramón Bravo”, de Ángela Domínguez Gallegos, en Piedras Negras, con 55 mil 760 pesos.

En Torreón fueron seleccionados “Herencias vivas: cuadernillo de arte y artesanías”, de Rosa García Escobedo, con un apoyo de 90 mil400 pesos; “Al rescate de la cultura popular en Torreón”, de Jorge Luis Gaytán Fernández, con $82 mil pesos; y “TAM TAM PRACATEM: Testimonios del barrio bajo la tormenta”, de Gerardo Iván Marentes Rosas, con 150 mil pesos. Por su parte, en San Pedro se apoyará “Teatro rodante afrodescendiente”, de Otilo Pineda Herrera, con 93 mil 600 pesos, así como “Mi tío el Gigante”, de Jorge Luis Aguilar Hernández, con 150 mil pesos.

En Saltillo, el proyecto “Tarima Viva: Activación del Fandango Jarocho en Saltillo”, representado por Halenia Catalina Aguilar Barranca, recibirá 150 mil pesos. En el municipio de Múzquiz, “Centro Comunitario del Artesano: Raíces y saberes de la Región Carbonífera”, de Katia Mayela Jiménez Rodríguez, contará con 150 mil pesos; mientras que “Danzas Apache San Judas Tadeo. Dotación de trajes e instrumentos para la representación de las danzas apaches tradicionales de Minas de Barroterán”, de Juanita Jaqueline Gómez Moreno, recibirá 100 mil 725 pesos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Arte
Convocatoria
Cultura

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

Selección de los editores
Cadenas perpetuas

Cadenas perpetuas
true

El gran éxito de Sheinbaum de... regresar a donde estábamos

Señaló que la administración estadounidense ha presentado diversas propuestas para modificar las condiciones arancelarias, acompañadas de solicitudes específicas a México, algunas de las cuales continúan bajo revisión.

Sheinbaum respalda a Trump al confirmar que sí se está ‘muy cerca’ de alcanzar acuerdo comercial con EU
El ex fiscal de Chihuahua cuestionó las pruebas presentadas en su contra por el caso del laboratorio clandestino de El Pinal.

¿Quién fue?... César Jáuregui niega haber autorizado la intervención de agentes de la CIA en Chihuahua, durante su audiencia judicial
El Frente Frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; azotará con temperaturas bajo cero, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Sheinbaum reabrirá el registro del programa Beca Rita Cetina 2026, que ofrece un apoyo económico bimestral de mil 900 pesos en secundaria y la beca anual de 2 mil 500 para primaria.

Sheinbaum reabre registro para depositarle hasta 2 mil 500 pesos a estudiantes de primaria y secundaria; requisitos y cómo inscribirse
Bono y U2 regresarán a un espectáculo de medio tiempo de la NFL después de casi 25 años, ahora en el duelo entre Packers y Rams.

U2 regresa a la NFL: dará show de medio tiempo en el Packers vs Rams de Thanksgiving 2026
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo protagonizan una nueva disputa histórica, ahora por el reconocimiento al mejor Balón de Oro de todos los tiempos.

Messi y Cristiano pelean por el mejor Balón de Oro de la historia: CR7 lidera la votación