Dan a conocer resultados de convocatoria PACMyC Coahuila 2026
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Son 11 los proyectos beneficiados con este estímulo a expresiones culturales y populares vivas
La Secretaría de Cultura de Coahuila dio a conocer los 11 proyectos que serán beneficiados por la edición del Programa de Apoyos a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC), realizado en colaboración con a Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.
Los seleccionados representan a ocho municipios de Coahuila, propuestas que recibirán apoyos económicos que suman un millón 246 mil 985 pesos, destinados a impulsar iniciativas que promueven la conservación de las tradiciones, la recuperación de la memoria colectiva, la transmisión de saberes populares y el fortalecimiento de la identidad cultural. Los montos aprobados, que van de los 55 mil 760 a los 150 mil pesos por proyecto, permitirán dar continuidad a procesos culturales surgidos desde las propias comunidades.
Los proyectos seleccionados reflejan la riqueza y diversidad de las expresiones culturales de Coahuila, a través de iniciativas que promueven la conservación de las tradiciones, la recuperación de la memoria colectiva, la transmisión de saberes populares y el fortalecimiento de la identidad cultural en distintas regiones de la entidad.
“A través de programas como el PACMyC, se respalda el trabajo de promotoras, promotores y colectivos culturales que, desde sus propias localidades, contribuyen a preservar los conocimientos, las prácticas tradicionales y las expresiones artísticas que forman parte del patrimonio cultural vivo del estado”, señaló Leticia Rodarte Rangel, titular de la Secretaría de Cultura.
Los proyectos culturales comunitarios de Coahuila que resultaron seleccionados son: “Fortalecimiento del sistema biocultural de producción de orégano mediante cultivo protegido en una comunidad rural”, representado por Rubén Rojas Meléndez, de General Cepeda, con un apoyo de 84 mil 500 pesos; “Museo Comunitario Boquillas del Carmen”, de Isela Rodríguez Hernández, en Ocampo, con 140 mil pesos; y “Murales de Identidad y Memoria Viva: Recuperación Cultural Comunitaria en la Colonia Ramón Bravo”, de Ángela Domínguez Gallegos, en Piedras Negras, con 55 mil 760 pesos.
En Torreón fueron seleccionados “Herencias vivas: cuadernillo de arte y artesanías”, de Rosa García Escobedo, con un apoyo de 90 mil400 pesos; “Al rescate de la cultura popular en Torreón”, de Jorge Luis Gaytán Fernández, con $82 mil pesos; y “TAM TAM PRACATEM: Testimonios del barrio bajo la tormenta”, de Gerardo Iván Marentes Rosas, con 150 mil pesos. Por su parte, en San Pedro se apoyará “Teatro rodante afrodescendiente”, de Otilo Pineda Herrera, con 93 mil 600 pesos, así como “Mi tío el Gigante”, de Jorge Luis Aguilar Hernández, con 150 mil pesos.
En Saltillo, el proyecto “Tarima Viva: Activación del Fandango Jarocho en Saltillo”, representado por Halenia Catalina Aguilar Barranca, recibirá 150 mil pesos. En el municipio de Múzquiz, “Centro Comunitario del Artesano: Raíces y saberes de la Región Carbonífera”, de Katia Mayela Jiménez Rodríguez, contará con 150 mil pesos; mientras que “Danzas Apache San Judas Tadeo. Dotación de trajes e instrumentos para la representación de las danzas apaches tradicionales de Minas de Barroterán”, de Juanita Jaqueline Gómez Moreno, recibirá 100 mil 725 pesos.