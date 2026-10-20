Dan a conocer resultados de convocatoria PACMyC Coahuila 2026

La Secretaría de Cultura de Coahuila dio a conocer los 11 proyectos que serán beneficiados por la edición del Programa de Apoyos a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC), realizado en colaboración con a Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

Los seleccionados representan a ocho municipios de Coahuila, propuestas que recibirán apoyos económicos que suman un millón 246 mil 985 pesos, destinados a impulsar iniciativas que promueven la conservación de las tradiciones, la recuperación de la memoria colectiva, la transmisión de saberes populares y el fortalecimiento de la identidad cultural. Los montos aprobados, que van de los 55 mil 760 a los 150 mil pesos por proyecto, permitirán dar continuidad a procesos culturales surgidos desde las propias comunidades.

Los proyectos seleccionados reflejan la riqueza y diversidad de las expresiones culturales de Coahuila, a través de iniciativas que promueven la conservación de las tradiciones, la recuperación de la memoria colectiva, la transmisión de saberes populares y el fortalecimiento de la identidad cultural en distintas regiones de la entidad.