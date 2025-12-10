Desde Querétaro llega a Saltillo una obra sobre el costo de entrar y salir de la ficción

¿Cuál es el costo de interpretar a un personaje? A veces pareciera que para un actor o actriz el entrar y salir de la ficción es un ejercicio sin consecuencias mayores, pero encarnar otras vidas sí puede crear un peso extra.

Esto es lo que explora el artista multidisiciplinario Christian Ferreira en su proyecto escénico “La pértiga del funambulista”, que desde Querétaro se presentará este jueves en el Teatro de Cámara “Ozcar Castañeda Rada” de la Casa de la Cultura de Saltillo.

“Yo he participado en varias ocasiones en un encuentro que hace el Odin Teatret en Dinamarca [...] En el último al que fui me propusieron realizar mi propio entrenamiento basado en el movimiento, que no fueran ejercicios de repetición, como largatijas, sino más creativo. Yo decidí trabajar con una pluma de ave y de ahí salió el argumento de la obra”, compartió Ferreira para VANGUARDIA.

Lo ligero y la pesadez, así como el arte de soltar, se hacen presentes por medio de esta herramienta con la cual interactúa para establecer el tema de la relación entre la ficción y la no-ficción con el intérprete.

“Es un poco tratar de hacer que el espectador pueda llegar a entender que los procesos de ficción no son solo contar mentiras, sino que hay verdades y hay secuelas tanto previas como posteriores, entonces la obra se va creando un poco a partir de eso también”, agregó.

La obra se realizó alrededor de 2021 con apoyo del Programa de Estímulos a la Creación PECDA Querétaro y se trabajó con un director corporal y una psicóloga —quien también realizó la música de la puesta.

“Además de ser una especie de ficción-no-ficción de mi persona, trabajamos con cosas que tuvimos que escarbar, ciertas cicatrices o traumas que dejan como secuela al artista escénico por estar metiéndose y saliéndose de la ficción”, explicó.

El montaje, además, está pensado para ser llevado a espacios muy diversos, no solo teatros convencionales, sino sitios al aire libre y lugares alternativos —como galerías y museos—. Aunque al llegar a Saltillo adquirirá una forma específica en el teatro de cámara.

“Ayer que visité el teatro ya vi qué puedo hacer por aquí, por allá, cómo hacer tales cosas, porque realmente en escena solo se usa una mochila y una pluma”, compartió el artista, quien está ya en Saltillo impartiendo una asesoría de teatro del cuerpo al grupo Teatro Flor del Aire.

Por su temática, la obra fue pensada para ser llevada a una audiencia integrada por estudiantes y practicantes de las artes escénicas, pero el público general también podrá adentrarse en su propuesta y conocer más de lo que ocurre tras bambalinas y en la mente de los intérpretes.

“La pértiga del funambulista”, se presentará el jueves 11 de diciembre a las 20:00 horas. La entrada tiene un costo de 100 pesos general y de 50 pesos para estudiantes e INAPAM. Se recomienda para mayores de 14 años.

