‘Dibuja, pinta y estampa’: Invitan a taller de postales de San Valentín en Saltillo

Artes
/ 3 febrero 2026
Ya sea que quieras pulir tus habilidades artísticas o entregar un presente especial y creado por tus propias manos a alguien querido, este taller de dos sesiones es el indicado para ti

Tal vez la práctica de enviar postales ha caído en desuso, pero el detalle de regalar algo hecho por tus propias manos se mantiene como algo que cualquier persona aprecia, sobre todo ahora que viene el Día del Amor y la Amistad.

Por eso en próximos días la artista María Paula Hinojosa compartirá una técnica sencilla de aprender y de replicar para que el público de Saltillo pueda realizar sus propias postales de San Valentín.

“Soy ilustradora, trabajo principalmente con ilustración digital pero también hago producción gráfica, entonces desde que llegué a acá estoy manejando talleres de bajo porque me interesa que cualquier persona pueda sumarse a la actividad, introducirse a la técnica, etcétera”, compartió la creadora originaria de Aguascalientes a VANGUARDIA.

Las sesiones serán los días sábado 7 y viernes 13 de febrero en el Museo Rubén Herrera, en un horario de 16:00 a 17:30 horas para ambas fechas. La ilustradora recalcó que es importante que las personas interesadas se registren previamente vía correo electrónico a artesvisuales.imcs2527@gmail.com.

Se le dará prioridad a las personas que se inscriban por este medio, esto porque hay un cupo limitado. Además tendrá un costo de 70 pesos para jóvenes y adultos o de 50 pesos para niños y niñas.

“Del taller van a salir al menos con una postalita y vamos a trabajar con una técnica que se llama monotipia o monotipo”, explicó, “es una técnica de la gráfica donde básicamente hacemos estampación sin necesidad de grabar o tallar alguna placa, como tipo sellos”.

$!‘Dibuja, pinta y estampa’: Invitan a taller de postales de San Valentín en Saltillo

“A grandes rasgos la monotipia implica dibujar, pintar y estampar, y por eso lo anuncio así, es bonito pasar por esas tres fases para tener tu resultado final”, agregó la ilustradora, mencionando que el costo del taller incluye el material para el mismo.

Además de esto el Museo Rubén Herrera tendrá un bazar el 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad, donde Hinojosa estará participando y tendrá también activo, aunque con un cupo menor, este mismo taller.

TE PUEDE INTERESAR: Conoce el trabajo de los ceramistas de Coahuila en la exposición ‘Cerámica del desierto 4.0’

“Será una dinámica de producción más rápida, así como vas llegando haces una pieza y te vas, y le cedes tu lugar a otro. Igual va a tener un costo pero no vamos a tener inscripción”, detalló.

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

