‘Distorsión’: Se convierte en libro la historia que conquistó a los escenarios

“Me llamó la atención la capacidad del ser humano de desarrollar diferentes personalidades. Me queda claro que al final del día es un trastorno y que la gente lo debe de atender, pero me llamó la atención que dentro del medio teatral, creo que no, nunca se había abordado una problemática así”, compartió.

“Hay obras de teatro o monólogos donde los actores interpretan a diferentes personajes, pero una problemática tan fresca, hablando sobre un trastorno y las problemáticas que puede llegar a afectar a una familia”, agregó.

