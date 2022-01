‘El Chingón’ regresa a Saltillo, Enrique Serna presenta ‘El vendedor del silencio’ en la UAdeC

El poder que llegó a tener también se reflejó en sus relaciones personales, un personaje misógino que disfrutaba de humillar y golpear a las mujeres, ese era Carlos Denegri, el cual irónicamente fue asesinado por su esposa. Al respecto, la Dr. Cristina Martínez, quien fue una de las participantes en la presentación, mencionó que lo más difícil del libro, fue leer las acciones que Denegri cometía en contra de las mujeres.

“Todo el tiempo mientras leía, pensaba no te enojes, es una novela, pero aquello parecía tan real que me erizaba la piel y me hervía la sangre. De vez en cuando me encontraba insultando en una abierta discusión con el protagonista y entrometiéndome en la defensa de algunas de las mujeres y de los hijos que ahí se mencionan [...] El anticristo del periodismo mexicano es como lo mencionan en algunos lados”, señaló. Asimismo, resaltó la importancia de la novela como documento histórico, para entender no solo la vida de un hombre, sino la sociedad política de aquella época.