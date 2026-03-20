$!En el Día Mundial de la Poesía, Diana Martínez reivindica la sensibilidad hecha palabra

Diana Esther Martínez Cárdenas es una mujer saltillense, abogada de profesión. Cuenta con una especialidad en Letras Españolas por la Universidad Complutense de Madrid y en Historia por el Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. La lectura la ha acompañado desde siempre, y durante la pandemia surgió en ella la inspiración de convertirse en autora. Fue en ese periodo de confinamiento y aislamiento cuando escribió el poemario “Las crónicas de luz y sombra”, que convirtió en su primera publicación. En esta obra podemos apreciar poemas separados por las estaciones del año. Diana nos platica que “invierno” es su favorito. Son poemas alegres por las fechas, la esperanza del Año Nuevo y el mensaje de que todo renace.

Nos cuenta que escribir poesía amerita estar en un estado de mucha sensibilidad, y durante esos meses sus emociones estaban a flor de piel. Fue en esa misma época cuando escribió una serie de poemas. Al finalizar el confinamiento, perdió el miedo y se replanteó la idea: ¿por qué no hacer una compilación y publicarlos? Pensó que era momento de que la gente conociera sus poemas y sus escritos, los cuales ha tenido toda la vida, desde que aprendió a escribir. Revela que al inicio no fue fácil perder el miedo a la crítica y, sobre todo, a la incertidumbre sobre el agrado de la gente. Por este motivo tardó seis meses en presentarlo, incluso con el poemario ya escrito y editado. Fue hasta que vio el resultado final de la ilustración de su amiga Jess Silva, artista local saltillense, cuando reconoció lo bonito de su trabajo y que merecía ser visto por el público.

“La poesía se ha comprobado que es el único género literario que la inteligencia artificial no puede traducir”, dijo la autora. Varios escritores fueron sus referencias poéticas, ya que afortunadamente tuvo un programa obligatorio de lectura de poesía clásica en la escuela primaria y secundaria, lo que después la motivó a seguir desarrollando ese gusto.

A quienes desean empezar a leer poesía, recomienda iniciar dedicándole 10 minutos diarios a algo sencillo y ligero. Pone como ejemplo a Pablo Neruda y su libro “20 poemas de amor y una canción desesperada”. Dicho libro nos traslada a un modo sensible y romántico, el cual cumple con la esencia de la poesía: trasladarnos. Asimismo ve como ventaja que leer literatura en general ayuda a tener un buen vocabulario y brinda una estructura gramatical que ayudará a tener mayor seguridad. Además, desarrolla una estructura cerebral que, sin notarlo, se fortalece al momento de escribir.

“La esencia de un poema es perfecta desde que nace para ti como autor. Pero para el lector es más complejo, porque depende de lo que está buscando”, Diana Martínez. La manera de escribir de Diana es el estilo libre. Cuenta que ahora es más sencillo ver la belleza de la poesía a través de esta forma, ya que es una manera popular porque te traslada a lo cotidiano y sencillo de la vida. Pero no siempre fue así. Dice que en su primera publicación, de la cual ya pasaron cinco años, ve a una Diana igual de sensible, porque eso no cambia, pero también a una versión distinta de su mundo. Su vida es diferente ahora y su poesía está más enfocada en la realidad actual, en su situación personal, sus relaciones, amistades, y todo eso se refleja en su escritura.