$!Escritor mexicano presenta novela de misterio y crimen inspirada en Diego Rivera

“A mí me interesa mucho el mundo del arte porque creo que hay una suerte como de de responsabilidad histórica, ¿no? Hay una relación estrecha entre ciertos cambios estéticos reales en México históricos que están junto a los cambios sociales”, aseguró.

“Estos vacíos, lejos de de amedrentarme, me hicieron decir, “pues yo aquí tengo una novela”. Y a partir de ahí yo comencé a configurar qué podría pasar entre ellos, qué relación pudo haber entre ellos y surgió la novela”, agregó.

De esta forma le otorga la obra del reconocido muralista un aura mística, como un rito de iniciación para la logia cargada de símbolos ocultos. Al mismo tiempo, la narrativa se desarrolla como aquellas grandes historias de la antigüedad contadas a través de cuentos breves, como “Las mil y una noches”.

“Una de las rutas es la novela policíaca, que sigue a Meche Pastrana quien tiene que investigar el crimen [...] Y en la investigación se va encontrando con los personajes que le cuentan su transformación al ver el cuadro. Ninguno de ellos lo posee, pero todos tienen una historia que contarle”, explicó.

“Yo lo que quería era jugar un poco con eso, saber si podía la novela romperse en distintos cuentos que podían ser leídos individualmente, aunque no vas a entender la historia completa si no los lees, si no lees la novela, pero que al mismo tiempo podrían ser pequeñas piezas y en ese sentido jugar también con las artes plásticas”, añadió.