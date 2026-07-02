Ex-directora del ICOCULT advierte sobre la amenaza que acecha al Teatro de la Ciudad de Saltillo

Rosa del Tepeyac Flores, gestora cultural y ex-directora del Instituto Coahuilense de Cultura (ICOCULT), ahora Secretaría de Cultura de Coahuila (SC), externó en una publicación de Facebook su preocupación por el estado actual del Teatro de la Ciudad Fernando Soler, asegurando que se siente ofendida por “el atropello a su legado cultural”. En el texto la actual directora del Centro Cultural “Nancy Cárdenas” en Parras de la Fuente recordó que fue su padre, el ex-gobernador de Coahuila Óscar Flores Tapia, quien creó este proyecto hace casi cinco décadas y ahora siente al recinto amenazado por su administración. “Apenas hace un poco mas de 20 años se renovó, costó mucho esfuerzo y trabajo devolverle su dignidad , me parece que ahora la está perdiendo o está en riesgo [...] No tengo ni la menor idea de por qué razón se decidió hacer un Patronato porque (aunque es un mecanismo válido) hay que recordar que la cultura es un derecho constitucional de todos los mexicanos, por tanto el Estado tiene la obligación de conservar y acrecentar ese derecho, tutelarlo, y aportar recursos para su desarrollo”, escribió la gestora.

Desde hace poco más de un año —la fecha exacta no se ha hecho pública— el Patronato de Arte y Cultura de Coahuila A.C. (PARTECO), presidido por el empresario y artista Rodolfo “Popo” Arizpe, recibió en comodato la administración del Fernando Soler por parte de la SC durante cuatro años. Esta información se conoce de manera extra oficial porque ninguna de las partes ha atendido a las solicitudes de transparencia que se han realizado desde el gremio artístico, asociaciones civiles y el Consejo Ciudadano de Cultura. La publicación de Flores se llenó de comentarios suscribiendo su postura y añadiendo otros apuntes a la situación, al grado de desconocer el compromiso e interés del Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, con la cultura en Coahuila, al designar “a una titular por un compromiso político, más que por sus méritos académicos y/o culturales”, en referencia a Esther Quintana Salinas. Su gestión al frente de la SC se ha caracterizado por la austeridad y la inacción, concentrando esfuerzos y apoyo a proyectos específicos, como la Feria Internacional del Libro Coahuila y la Orquesta Filarmónica del Desierto, así como el lanzamiento de estímulos por convocatoria para artistas —muchos realizados en coordinación con instancias federales—, pero disminuyendo su actividad y presencia en otros ámbitos. El espacio abierto por Flores también recalcó el cuestionamiento a la justificación de la SC para entregarlo a una asociación civil y, además, hacerlo sin convocatoria pública de por medio, así como a la administración del PARTECO, cuyo vicepresidente Omar Hernández Ríos, ha sido el único en dar la cara ante la comunidad y medios.

Mientras tanto, Arizpe, también representante de la Iniciativa Privada en el Consejo Ciudadano de Cultura, estuvo ausente sin suplente en al menos tres de las sesiones del 2025, lo que implica una baja inmediata de acuerdo con el reglamento interno de dicho órgano. A su vez, el Consejo debe reunirse al menos tres veces por año y en 2026 la SC no ha convocado a sesión ni una sola vez, a pesar de las solicitudes de sus integrantes. Asimismo, la gestora recordó cómo el Gobierno del Estado entregó el inmueble de la esquina de Juárez e Hidalgo, antigua sede del ICOCULT, a la Academia Interamericana de Derechos Humanos, que lo ha utilizado desde hace años como oficinas y dejando en decadencia la sala de cine, el foro, la galería de arte y la biblioteca que se crearon con el esfuerzo de la comunidad. Y entre comentarios críticos sobre los altos costos de rentas, las puertas cerradas al gremio teatral de Coahuila y la venta de comida al interior del recinto, la publicación cierra con el siguiente llamado: “Les pido a todos los ciudadanos de Saltillo que seamos activos en la defensa de nuestros espacios y de nuestro patrimonio histórico, lo estamos degradando. Ya hemos perdido demasiado”.

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