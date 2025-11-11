$!‘Godspell’, un musical sobre amor y esperanza que llenará de vida a los saltillenses

En 1971 Stephen Schwartz —el mismo que creó “Wicked”— llevó al teatro musical el mensaje de Cristo. Por medio de algunas de las parábolas que figuran en el Evangelio de Mateo, así como la Pasión de Cristo, el autor trasladó a Broadway un mensaje que hace 15 años se presentó en Saltillo y que este mes de noviembre vuelve a la ciudad. “Godspell” tendrá diez funciones del 21 al 30 de noviembre en el Centro Cultural La Besana donde este lunes ofrecieron una rueda de prensa en la que dieron a conocer los pormenores de esta producción, la primera de The Voice Studio. “Esto ha sido un gran viaje y descubrimiento porque como independientes es la primera vez que nos aventamos a hacerlo, nada más necesitábamos el empujoncito del productor ejecutivo y nos aventamos”, dijo Adriana Molina, directora escénica, sobre esta apuesta del estudio.

Con Andrés Hernández en la dirección general, Bernardo García como productor ejecutivo y Daniela Cortés en la asistencia de producción, este musical coloca a The Voice Studio como una compañía más que se suma a la creación de proyectos profesionales y semi-profesionales para expandir la escena local. En el montaje contaron que tuvieron la asesoría del director escénico Rennier Piñero, colaborador del México Opera Studio y que su elenco, integrado tanto por jóvenes talentos como por maestros del mismo estudio, como la propia Cortés e Isabel Alvarado. Para VANGUARDIA Hernández destacó que eligieron a “Godspell” como su primera producción escénica formal no solo por los requerimientos técnicos —el elenco no es muy numeroso y no necesita ensambles corales o coreografías complejas—, sino también por el reto vocal que representa —y área en la cual se especializan— y porque hace 15 años un montaje de esta misma obra, a cargo de destacadas figuras de la escena musical de Saltillo y la región como Ricardo de León, Alejandra López-Fuentes, Joel Almaguer, Alejandro Miyaki y Laura Méndez, detonó un interés particular entre quienes participaron entonces.

“Hace 15 años ahí nos conocimos [algunos miembros del actual elenco] y qué tantas cosas no pasaron que decidí dedicarme a la música y a dirigir musicales, de hecho por eso estudié música, yo estaba en otra carrera, hice ‘Godspell’, la acabé y empecé en música”, recordó el director, quien destacó la sinergia que existe entre la historia y la música. Además, al colaborar desde hace años con la compañía Cuarta Pared Teatro —una de las más destacadas en el teatro musical en Saltillo—, han podido traer a este proyecto experiencias, esquemas de trabajo y consejos para mejorar su propuesta. “Godspell” se presentará los viernes a las 20:00 horas y sábados a las 17:00 y 20:30 horas. Los boletos tienen un costo de 200 pesos y se pueden adquirir en taquilla, en las redes sociales de The Voice Studio o por medio del Whatsapp 844 163 2587.

