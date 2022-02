$!Guatemala comparte la diversidad de San Sebastián con arte

“Aquí en Guatemala tenemos un proyecto que se llama La Fanzine, que se trata de gestionar actividades culturales, con temáticas LGBT y una revista. Entonces Natalia aplicó a esta revista y cuando vimos su trabajo nos gustó bastante y al ver su Instagram descubrimos este proyecto. Le propusimos si sería posible realizarlo en Guatemala”, agregó.

La convocatoria, en esta ocasión, reunió a 15 artistas invitados para realizar su obra inspirada en San Sebastián, la mayoría de Guatemala, pero también con presencia de México y El Salvador, quienes presentaron muy diversas apropiaciones del símbolo, en una exposición que se inauguró el pasado 22 de enero en la Galería de Pink Flamingos.

El evento, sin embargo, no se redujo a la mera exhibición de las imágenes, sino que también fue el espacio para la instalación de un altar a escala humana por un grupo de diseñadores de moda, y donde artistas del performance posaron como si se tratara del propio santo. Asimismo, también se contó con la participación de los DJ’s The Green Jesus y Oh my Goth, quienes “mezclaron” las obras en tiempo real, al ritmo de la música.