Denuncian ‘venta de citas’ y hostigamiento en Denver; migrantes presionan afuera de Palacio Nacional

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/ 30 marzo 2026
    Denuncian ‘venta de citas’ y hostigamiento en Denver; migrantes presionan afuera de Palacio Nacional
    Connacionales llevaron su reclamo hasta el Zócalo para denunciar presuntas irregularidades en trámites y trato a mexicanos en una sede consular de Estados Unidos. ESPECIAL
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El grupo exigió una reforma consular y la revisión del caso en Denver, además de impulsar firmas para pedir el relevo del cónsul

CDMX.- Un grupo de migrantes de la organización Los Héroes Migrantes son Primero se manifestó al exterior de Palacio Nacional para denunciar presuntos maltratos y la supuesta venta de citas en el Consulado de México en Denver, Colorado.

Javier Martínez Calzada, representante de la organización, afirmó que buscan atención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y demandó una reforma consular para atender lo que consideró prácticas recurrentes en la red de representaciones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-si-hay-busqueda-en-campo-de-personas-desaparecidas-BM19732641

“Lo que estamos pasando en Denver es lo que se vive en los 53 consulados. Es el acoso, la persecución y violación a nuestros derechos democráticos. Y hostigamiento, ya que ha tenido hostigamiento y persecución a las personas que alzamos la voz como yo”, declaró.

Martínez Calzada sostuvo que, en su versión, se han generado confrontaciones entre connacionales, situación que atribuyó a dinámicas internas del propio consulado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/capturan-a-generador-de-violencia-en-juarez-nuevo-leon-KM19733876

También indicó que buscan que el caso sea revisado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. “Queremos que esto sea visto por Cancillería (...)”, dijo, y adelantó que prevén realizar una manifestación en el consulado durante abril.

El representante rechazó la posibilidad de una reunión con el cónsul Pável Meléndez al señalar que su objetivo es obtener atención directa de la Presidencia para plantear sus denuncias y solicitudes.

Asimismo, informó que realizan una recolección de firmas para solicitar la remoción de Meléndez como titular del consulado en Denver.

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