$!Imparten charla sobre las epidemias que asolaron Saltillo en el siglo XIX

Las epidemias no surgieron hace un par de años cuando un virus proveniente de Wuhan, China, puso a temblar al mundo y nos mantuvo encerrados por dos años consecutivos. No, las epidemias siempre han existido a lo largo de la historia de la humanidad y lamentablemente seguirán existiendo, tal como dice el reconocido historiador Héctor Pérez Brignoli “La idea de un mundo sin infecciones es simplemente una utopía”.

El pasado jueves, el investigador y director de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAdeC, José Gustavo Gonzales, quien se ha dedicado a lo largo de su carrera a estudiar las causas de muerte en el noreste, así como en el centro de México, impartió una la conferencia titulada ‘Epidemias y causas de muerte en el sur de la provincia de Coahuila a principios del siglo XIX’ en el Centro Cultural Vito Alessio Robles (CECUVAR). Con el objetivo de que los asistentes pudieran conocer y reflexionar sobre la historia de las causas de muerte y las epidemias, y dejar de vivir en lo que denominó “un eterno presentismo”.

“Con esta plática invitamos a reflexionar más que nada en nuestro propio presente, con la pandemia (COVID-19) pareciera que nos trajo a un contexto extraordinario, y en realidad no lo es, más bien creo que de pronto tenemos amnesia histórica de no voltear hacia el pasado, de no ver las experiencias y casi siempre vivimos en un eterno presentismo, de ahí la importancia de la historia y de hacer conciencia colectiva”, aseguró el académico.