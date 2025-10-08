Inaugura VANGUARDIA exposición de fotografía antigua ‘Saltillo: Una ventana al pasado’
También se premió a los dos ganadores del Primer Concurso de Fotografía Antigua de Saltillo, convocado en el marco del 50 aniversario de esta casa editorial
Este miércoles 8 de octubre se inauguró la exposición “Saltillo: Una ventana al pasado”, producto del Primer Concurso de Fotografía Antigua en la galería del Centro Cultural Teatro García Carrillo.
Convocado por VANGUARDIA en el marco de su 50 aniversario, este concurso logró reunir más de 460 imágenes que datan de mediados del siglo 19 hasta el año de 1975, cuando se fundó esta casa editorial, y retratan a las personas, los lugares y las actividades que poblaron la ciudad en el pasado.
Durante el evento inaugural, que se realizó en el auditorio de dicho recinto, el curador Alfredo de Stefano recalcó los objetivos de este concurso y de la exposición, antes de ceder la palabra al historiador Ariel Gutiérrez Cabello, quien fungió como uno de los organizadores a través de su proyecto “Relatos y retratos de Saltillo”.
Gutiérrez Cabello, acompañado en el escenario por De Stefano, miembros del jurado y por la señora Diana Galindo, entregó las menciones honoríficas a quienes inscribieron —y resguardaron durante décadas— fotografías dignas de ser destacadas, así como revelar los nombres de los ganadores del concurso.
El primer lugar, que recibió un premio de 10 mil pesos, fue para Rogelio Verástegui Valdés, mientras que el segundo lugar, con un premio de 5 mil pesos, fue para Elsa Ramos.