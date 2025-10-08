Inaugura VANGUARDIA exposición de fotografía antigua ‘Saltillo: Una ventana al pasado’

Este miércoles 8 de octubre se inauguró la exposición “Saltillo: Una ventana al pasado”, producto del Primer Concurso de Fotografía Antigua en la galería del Centro Cultural Teatro García Carrillo.

Convocado por VANGUARDIA en el marco de su 50 aniversario, este concurso logró reunir más de 460 imágenes que datan de mediados del siglo 19 hasta el año de 1975, cuando se fundó esta casa editorial, y retratan a las personas, los lugares y las actividades que poblaron la ciudad en el pasado.

Durante el evento inaugural, que se realizó en el auditorio de dicho recinto, el curador Alfredo de Stefano recalcó los objetivos de este concurso y de la exposición, antes de ceder la palabra al historiador Ariel Gutiérrez Cabello, quien fungió como uno de los organizadores a través de su proyecto “Relatos y retratos de Saltillo”.