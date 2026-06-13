¡Inicia la FINA 449! Saltillo celebrará su aniversario con cientos de eventos artísticos y culturales

Con una callejoneada por el Centro Histórico y un concierto a cargo de la Orquesta de Beto Díaz, este domingo 14 de junio inicia la Fiesta Internacional de las Artes FINA 449, con la que Saltillo celebrará su aniversario entre artistas de talla internacional y el talento de sus creadores locales. El recorrido iniciará en el Parque Mirador a las 18:00 horas para concluir en la Plaza de Armas, donde en punto de las 20:00 horas iniciará este concierto que se unirá a más de 280 actividades durante 42 días, donde el público saltillense podrá disfrutar del arte, la música, la danza, el teatro y grandes espectáculos, todos con entrada gratuita.

LOS PRIMEROS IMPERDIBLES Esta semana inicial destaca la presentación de la Orquesta y Coros Esperanza Azteca DIF Coahuila, el jueves 18 a las 19:00 horas en el atrio de la Catedral de Saltillo, así como el inicio del Ciclo de Cine de Terror Clásico e Intervención de espacios, que en su quinta edición comenzará sus proyecciones ese mismo día con la película “Gremlins” de 1984 a las 20:00 horas en la Ciudad Deportiva. A esta cinta se sumarán “El exorcista” el día 25, “Veneno para las hadas” el 2 de julio, “Rosemary’s Baby” el día 9, “The night of the living dead” el jueves 16 y terminará con “The howling” el día 23. Asimismo, el viernes 19 de junio se presentará Radio Revuelta en Plaza de Armas, con un concierto para celebrar su 20 aniversario, que iniciará a las 21:00 horas y el sábado 20 se inaugurará la exposición “La forma de ella”, con la que el maestro escultor Alejandro Fuentes Gil conmemora cuatro décadas de trabajo en la plástica. Este último evento se llevará a cabo a las 19:00 horas en el Museo Rubén Herrera, con esculturas en bronce donde la figura femenina pone de manifiesto la habilidad de su autor. El sábado también habrá cumbia en la Plaza de Armas con La Pura Vida —en su 20 aniversario—, en punto de las 20:00 horas y el domingo 21 de junio se realizará el espectáculo “México lindo: al son del mariachi”, donde participarán el Mariachi Sol de América, el Mariachi Sonido de México, Karime Altamirano, Navid Rodríguez y Santiago Farías, en punto de las 18:30 horas, para ponerle ese espíritu patrio a la celebración. Al concluir, el Grupo Tremendo continuará la fiesta con un concierto a las 20:00 horas en ese mismo espacio.

¿QUÉ MÁS HABRÁ? Al empatarse con la Copa Mundial de Fútbol, la FINA amplió su calendario a más de un mes de actividad, que a su vez coincidirá con el FutFest, el cual no solo traerá a grandes bandas de música regional mexicana al Biblioparque Norte, sino también presentará conciertos de artistas pop, rap, cumbia, hip-hop y bandas de rock de Saltillo, desde Sexta Línea y Coyle, hasta Rob Dyeet, Saku y Azalea Go. Se presentarán exposiciones de artistas como Mónica Dower, Radharani Torres, Borers TokTok e Isidoro Max, además de obras de teatro como “Alebrijes... despeguemos”, “La otra historia de Rosa” y “Aquetemato” y musicales como “Heathers” y “Cats”, sin mencionar a la obra “Ui di dit”, ganadora del Festival Internacional de Teatro Universitario de la UNAM, que se presentará el viernes 24 de julio en el Teatro del IMSS a las 20:00 horas, además del estreno de la producción local “La belleza de lo común o que recuerdo del OFNI (Objeto Flotante No Identificado)” del colectivo teatral feminista Ponte Trucha Morra, el miércoles 24 de junio a las 18:00 horas en el Centro Cultural La Besana. Tampoco faltará la presencia del Grupo de Cocineras Tradicionales de Saltillo, que ofrecerán un taller de dulces tradicionales, además de su vendimia gastronómica con los mejores antojitos de la región.

Habrá matlachinadas, galas folklóricas, de ballet y la Compañía de Ópera de Saltillo presentará su gran producción del año: “Carmen” de Bizet, los días 20 y 21 de julio en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler a las 20:00 horas. Mientras tanto la Orquesta Metropolitana de Saltillo recibirá a la maestra Mariana Chabukiani para un magno concierto el día 15 de julio a las 20:00, también en el Fernando Soler. Destaca la presencia del escritor Juan Villoro, quien en conversación con Jesús Cervantes presentarán la charla “Permiso para la magia: fútbol, literatura y mundo”, el viernes 24 a las 18:30 horas en el Centro Cultural Vito Alessio Robles. Y para cerrar con broche de oro la cantante Filippa Giordano ofrecerá un gran espectáculo en el Auditorio del Parque las Maravillas el sábado 25 a las 20:00 horas, como parte de su Incanto Tour 2026.