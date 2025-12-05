$!Javi Mendoza presenta en exposición un estudio de cómo la industria siempre cambia al paisaje

La región de El Mante, en Tamaulipas, es una de las más importantes productoras de caña de azúcar del país. Como tal es esta industria la que mueve a la economía de la zona y, en consecuencia, la que también modifica de manera constante el paisaje y este último punto del parte el más reciente proyecto del artista Javi Mendoza. “Campos en alteración”, realizado con apoyo del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico PECDA Tamaulipas 2024, es un estudio sobre estas modificaciones del humano al entorno en el que habita, a partir del uso de la fotografía tipo Polaroid.

“[Explora] cómo estos cambios afectan la identidad de las personas que somos de ahí, que habitan el lugar y la transformación que tiene el campo en diferentes productos, no solamente en la caña de azúcar, sino también el jugo y otros rastros, como la ceniza que cae cuando se quema la caña o la basura que deja, el cascajo de la planta”, explicó para VANGUARDIA el artista. La mayoría de las piezas retratan a los camiones que transportan la caña de azúcar, pero hay otras que hacen referencia justo a estos productos o subproductos de tal materia prima, hasta llegar al desecho que permanece proyectado como una imagen en rojo al exterior de la galería.

Sobre el uso de la Polaroid como herramienta principal de trabajo para el proyecto, Mendoza explicó que quería aprovechar la volatilidad de la misma, pues dada la fragilidad de la película hasta la temperatura ambiente puede afectar el resultado final, lo que en un lugar como El Mante, donde hace mucho calor, la huella del territorio queda marcada en el color. Las fotografías, además, fueron intervenidas posteriormente, ya fuera con pintura acrílica o en collage.

La muestra se inauguró este jueves 4 de diciembre en la galería de La Panorámica Editorial (Miguel Alessio Robles 211, Zona Centro), como una propuesta de exposiciones “pop-up”, de corta pero intensa duración. Este viernes se llevaron a cabo recorridos guiados y el sábado 6 concluye su estadía en punto de las 18:00 horas.