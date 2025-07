La Larga Marcha: un mundo de amistades y enemistades efímeras

¿Cuál es el punto de hacer las cosas si uno no sabe qué gana al final del camino?

¿Acaso el saber qué sigues avanzando, mientras otros besan el pavimento, es suficiente para incentivar el ritmo del trote?

Quizás para muchos, el viaje es más importante que el destino. El haber conocido un grupo de amigos, y un par de enemigos, justifica el transitar por periodos horribles, tranquilos, y deprimentes. Al menos, no se está solo durante esos trayectos, hasta que verdaderamente lo estás.

Esa sensación de deambular, con la espada de Damocles oscilando arriba tuyo, ya sea en la vida cotidiana o en la profesional, se encapsula a la perfección en este libro: La Larga Marcha, escrita por Stephen King.

Hay quienes acreditan que este libro, en realidad, fue una de las primeras novelas escritas por King, mucho antes que Carrie. Pero que guardó en el cajón, hasta que tuviera luz verde de publicar los libros que quisiera, pero lo hizo bajo el seudónimo: Richard Bachman.

¿CUÁL ES LA HISTORIA DE LA LARGA MARCHA DE STEPHEN KING?

La trama de la Larga Marcha nos muestra una competencia nacional, donde al menos 100 jóvenes, son seleccionados para participar en un maratón interminable. Los concursantes trotarán por una carretera, sin descanso, hasta que solo uno de ellos pueda seguir. Quienes pierdan el ritmo, o se detengan, serán ejecutados ahí mismo, por soldados que vigilan el transcurso de la competición.

El protagonista, Raymond Garraty, se hará de amigos, caminará al mismo paso con ellos, y llorará cuando los vea delirar o debilitarse durante la Larga Marcha.

La historia no trata de por qué existe el concurso. Tampoco se concentra en qué tipo de mundo habitan estos 100 jóvenes. Hay pistas y símbolos que ilustran la realidad de ese mundo distópico y militarizado, pero el enfoque yace en los personajes que buscan sobrevivir. No en rebeldía o en lucha, sino en sobrevivir con las reglas impuestas de un gobierno totalitario.

Y a veces, esa es la única opción que hay en el momento. No en una batalla contra la oposición, sino en la supervivencia encarrilada. En este caso, se manifiesta en sobrevivir un maratón que ofrece un incentivo al final.

No obstante, eso no significa que sean inexistentes los chasquidos de una momentánea revuelta. Las hay, pero este tipo de historias solo crea mártires y posibles ganadores, no héroes.

¿CUÁL ES EL PREMIO DE LA LARGA MARCHA?

No es claro, pero sí lo describen. Sin embargo, la experiencia del libro es vivir los pasos de cada personaje.

Aunque la competición es seleccionada por el gobierno, hay cierto nivel de voluntariado por parte de los concursantes.

Como un ciudadano estadounidense que no veo otra alternativa que enlistarse en el ejército, estos personajes tienen sus razones de por qué son parte de esta carrera sin destino aparente.

Conforme a los tramos terminan, y más cuerpos sin vida yacen en la carretera, conoces un poco de ellos. Lo suficiente para que si uno, comienza a divagar en su paso, el terror se aferre a la lectura de este libro.

¿Para qué sirve aprender de sus vidas si solo uno sobrevivirá?

Bueno, la vida es así de efímera y aun así le damos importancia a quienes conocemos en el camino, y en este libro, resalta esa realidad.