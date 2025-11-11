La literatura LGBTIQ+ tomará el micrófono en memoria de Sor Juana y el baile de los 41 en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Este jueves iniciará una serie de actividades como parte del Foro Interinstitucional de Inclusión de la Diversidad Sexual de la UAdeC con la previa del libro ‘Orgullo en palabras’, una antología de textos de diversos géneros enfocados en la celebración de lo diferente
El 12 de noviembre de 1651 nació la escritora mexicana Sor Juana Inés de la Cruz; el 18 de noviembre de 1901 se realizó el llamado “Baile de los 41”, ambos iconos a su manera de la diversidad sexogenérica que ha existido en el país desde hace siglos.
En conmemoración de ambos eventos este jueves 13 y viernes 14 de noviembre la Universidad Autónoma de Coahuila celebrará el Foro Interinstitucional de Inclusión de la Diversidad Sexual “Entre Sor Juana y los 41”, en memoria de Ociel Baena —le magistrade saltillense víctima de un crimen de odio el 13 de noviembre de 2023—, con dos actividades para celebrar la diversidad y recordar su derecho a existir y vivir en libertad.
El primero de estos eventos será la lectura en foro abierto “Orgullo en palabras”, que a su vez fungirá como una presentación previa de la antología homóloga que pronto publicará la UAdeC, integrada por textos de distintos géneros sobre temática LGBTIQ+. Esta actividad contará con la participación de los escritores y periodistas Livio Ávila y Humberto Vázquez, integrantes del volumen.
“Se está invitando a estudiantes, docentes, personal, que tenga algún escrito, formal o informal, cuento, poema, ensayo, que quiera expresar algo relacionado con temas de diversidad, inclusión, discriminación, amor diverso, identidad”, comentó Edwin Morquecho, Coordinador de Vinculación de Orgullo y Dignidad Saltillo, sobre el evento que se llevará a cabo a las 11:00 horas en la Facultad de Ciencias y Humanidades en Camporredondo.
“Humberto y Livio van a aprovechar este espacio para dar un adelanto y platicar de la experiencia y también de cómo ha habido un tránsito importante de la vivencia de las poblaciones LGBT en la universidad, de cuando ellos estudiaron y cómo estas realidades transforman el ejercicio de la educación y la vida universitaria”, agregó.
Al día siguiente se llevará a cabo la mesa de diálogo “Personas LGBTQI+ en el servicio público” en las instalaciones del Instituto Electoral de Coahuila a las 10:00 horas con la participación de Samantha Arellanes, de la Coalición Mexicana LGBT; Iván Tagle de YAAJ México A.C. y el consultor electoral Juan Carlos Cuervo.
“Nos van a hablar de la situación de México frente a políticas públicas, la participación ciudadana, el involucramiento en las políticas LGBT en la vida democrática de México y cómo nos enfrentamos a un mundo que hasta hace una semanas parecía completamente adverso y cómo también últimos acontecimientos nos dan un panorama no tan devastador, que han estado ganando personas de izquierda, de la misma población LGBT en elecciones importantes”, señaló.
Morquecho también hizo extensiva la invitación a una fiesta organizada por el colectivo Orgullo y Dignidad Saltillo, fuera del ámbito institucional, este sábado 15 a partir de las 20:00 horas en Chimenea Resto-Bar, ubicado sobre la calle Victoria 603.