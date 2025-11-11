La literatura LGBTIQ+ tomará el micrófono en memoria de Sor Juana y el baile de los 41 en Saltillo

El 12 de noviembre de 1651 nació la escritora mexicana Sor Juana Inés de la Cruz; el 18 de noviembre de 1901 se realizó el llamado “Baile de los 41”, ambos iconos a su manera de la diversidad sexogenérica que ha existido en el país desde hace siglos. En conmemoración de ambos eventos este jueves 13 y viernes 14 de noviembre la Universidad Autónoma de Coahuila celebrará el Foro Interinstitucional de Inclusión de la Diversidad Sexual “Entre Sor Juana y los 41”, en memoria de Ociel Baena —le magistrade saltillense víctima de un crimen de odio el 13 de noviembre de 2023—, con dos actividades para celebrar la diversidad y recordar su derecho a existir y vivir en libertad. El primero de estos eventos será la lectura en foro abierto “Orgullo en palabras”, que a su vez fungirá como una presentación previa de la antología homóloga que pronto publicará la UAdeC, integrada por textos de distintos géneros sobre temática LGBTIQ+. Esta actividad contará con la participación de los escritores y periodistas Livio Ávila y Humberto Vázquez, integrantes del volumen.

“Se está invitando a estudiantes, docentes, personal, que tenga algún escrito, formal o informal, cuento, poema, ensayo, que quiera expresar algo relacionado con temas de diversidad, inclusión, discriminación, amor diverso, identidad”, comentó Edwin Morquecho, Coordinador de Vinculación de Orgullo y Dignidad Saltillo, sobre el evento que se llevará a cabo a las 11:00 horas en la Facultad de Ciencias y Humanidades en Camporredondo. “Humberto y Livio van a aprovechar este espacio para dar un adelanto y platicar de la experiencia y también de cómo ha habido un tránsito importante de la vivencia de las poblaciones LGBT en la universidad, de cuando ellos estudiaron y cómo estas realidades transforman el ejercicio de la educación y la vida universitaria”, agregó. Al día siguiente se llevará a cabo la mesa de diálogo “Personas LGBTQI+ en el servicio público” en las instalaciones del Instituto Electoral de Coahuila a las 10:00 horas con la participación de Samantha Arellanes, de la Coalición Mexicana LGBT; Iván Tagle de YAAJ México A.C. y el consultor electoral Juan Carlos Cuervo.