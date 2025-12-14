Aumentan hasta 40% rentas en CDMX, Guadalajara y Monterrey por el Mundial 2026

Las rentas de vivienda y de locales para comercios en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sedes mexicanas del Mundial 2026, registrarán tasas de crecimiento de entre 25 y hasta 40 por ciento.

La plataforma Inmuebles24 destacó que este evento tendrá un impacto en el sector inmobiliario en las vertientes de turismo y hospedaje, así como para tiendas y supermercados.

“Es posible que la demanda de locales comerciales incremente sus precios en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey en zonas cercanas a los estadios en donde se llevarán a cabo los partidos”, indicó Julio César Mendoza, gerente comercial de la firma.

“Me refiero específicamente a contratos flexibles o temporales firmados para la temporada del Mundial”.

De acuerdo con el especialista, las empresas o dueños de esos espacios estarían realizando remodelaciones en los locales que estarán activos para la temporada mundialista, lo que inevitablemente generará incrementos en los precios.

“Sin embargo, cada ciudad es única, y existen otras variables que deben de analizarse y tomarse en cuenta”, añadió Mendoza.

En ese sentido, la plataforma de inmuebles comerciales Spot2.mx acotó que, para el caso particular de la Ciudad de México, estos incrementos en los precios de las rentas de espacios para negocios ya se vienen presentando con mucha anterioridad debido a la gentrificación que se vive en ciertas zonas de la Capital.

Expuso que en alcaldías donde se reporta este fenómeno, como Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, las rentas comerciales aumentaron entre 12 y 18 por ciento entre 2023 y 2025.

En estas zonas, la combinación de alta demanda, vacancia mínima y alta competencia ha reducido las oportunidades de expansión comercial y ha elevado las barreras de entrada para nuevos negocios, anotó.

De acuerdo con datos del Gobierno, durante el periodo mundialista se espera la llegada de 5.5 millones de turistas adicionales, de los cuales 800 mil asistirán de manera directa a los estadios de futbol.