La ‘Muerte’ cantará en Saltillo acompañada por la Orquesta Filarmónica del Desierto

Durante más de 13 años la soprano Claudia Gutiérrez ha encarnado a la “Muerte” en un espectáculo que rinde tributo a la música mexicana y nuestras tradiciones. “Cantaba la muerte” ha pisado muchos escenarios y este jueves se presentará por primera vez en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. Acompañada por la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila (OFDC), bajo la batuta de Natanael Espinoza, Gutiérrez interpretará versiones sinfónicas de clásicos de la temporada, en un performance que ha encantado a su público desde el inicio. “Yo tenía el deseo de romper la estructura de lo preestablecido”, recordó la cantante y actriz para VANGUARDIA sobre las primeras versiones de este espectáculo que a lo largo de los años la ha visto acompañada por músicos como Salvador Arciniega y Arody García, entre otros.

“El año pasado atravesó una reconceptualización el proyecto y ahora ya no era la Catrina Garbancera que era la que salía a hacer el performance, si no la Muerte directamente, que a través de las canciones va tejiendo un discurso que tiene que ver con la muerte, con la vida, con los vínculos que tenemos con los demás, las pérdidas”, agregó. Con esta idea el Museo de las Aves se convirtió en la sede de esta versión renovada, cuyo éxito fue rotundo y atrajo la atención de la OFDC, que comenzó a preparar su debut en el más importante escenario de la ciudad. “Se quiso hacer un maridaje entre lo tradicional y una orquesta como la nuestra”, dijo sobre los arreglos que escucharemos en el concierto, “poder estar con nuestra orquesta en el recinto más emblemático de las artes escénicas, haciendo esta fusión que a mí me apasiona mucho. Me apasiona mucho nuestra música, el tema de la muerte donde es inevitable hablar de la vida, van de la mano [...] Desde hace dos años estoy retomando técnica vocal en el canto lírico con el maestro Héctor Sosa, gran contratenor mexicano”.

Este jueves 30 de octubre, en el marco del Festival Ánimas del Desierto la “Muerte” interpretará temas como “Vasija de Barro”, “La llorona”, “La bruja”, “La martiniana” y “Nuestro juramento”, así como “Arráncame la vida” y otros de autores cubanos cuya letra se acopla al tema del Día de Muertos como “Montón de tierra”, cerrando con un canto cardenche para hacer un homenaje a nuestras raíces del desierto, junto con la canción “Esta vida”. El concierto será precedido por otras actividades especiales. El lobby del teatro abrirá a las 18:45 horas y a las 19:00 se inaugurará un altar de muertos, además de que habrá dos charlas, una a cargo de Cynthia Fuentes Lerma y otra por Josafath Benavides, además de una degustación de vinos coahuilenses. TE PUEDE INTERESAR: El Fandango en el Desierto vuelve con talleres de zapateado y una gran fiesta en Saltillo “Cantaba la Muerte sinfónico” iniciará a las 20:30 horas y los boletos ya se pueden adquirir a través de la plataforma NewTicket.