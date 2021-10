La muerte, un tema presente en la obra Manet, Goya, Siqueiros, Picasso y Caravaggio

Enviado al Salón de Otoño de París de aquel año, espantó a los críticos. La figura del torero en escorzo les pareció falsa, no se entendió el extraño punto de vista, ni la luz irreal sin sombras a pesar de la intención de dar realismo. Con el fondo neutro, Manet quería imitar a Velázquez, su ídolo, pero nadie lo entendió y sólo vieron un torero flotando.

Con su muerte tan dramática, Picasso cae en depresión , no exenta de remordimiento, que afectaría hasta a su pintura. Así comienza su etapa azul, mientras se apaga la vida de su amigo, en plena juventud, a los 21 años, y al que dedica varios cuadros, en los que reflexiona sobre la muerte, el abandono, la tristeza, el desamor.

Pero el joven pintor no quiere recuperar la cordura y, tras semanas de excesos y borracheras, vuelve a París en busca de Germaine, quién le rechaza de nuevo. Entonces reúne a unos pocos amigos, incluida Germaine, con el pretexto de despedirse y, tras unas palabras, saca una pistola y dispara hacia Germaine y después hacia su cabeza .

Pablo Picasso pintó en 1900 a su amigo de juventud muerto: “Casagemas en su ataúd”, obra que se conserva en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). C arles Casagemas y Picasso eran parte de la bohemia artística de la Barcelona de principios de siglo XX. Entre excesos y burdeles, se hicieron inseparables y se instalan en París, en un pequeño estudio que convirtieron en una especie de comuna .

Fue una pintura que impactó, no solo por el excesivo naturalismo sino también por su contenido espiritua l: una virgen demasiado humana de aspecto pobre, con los pies descalzos, de una veracidad tal, que sobrecoge.

Caravaggio representa a la Virgen muerta en la tierra rodeada de unos apóstoles excesivamente normales, de rostros hasta vulgares, que parecen hombres de la calle, que exteriorizan su dolor, o no, ejemplos de la emoción humana .

DESTACADOS :

+ Desde los pintores clásicos hasta Goya, Picasso, pasando por José de Madrazo o Manet, entre otros, dejaron plasmada en su obra que la muerte “llega a todos”, aunque sea en forma de “vida vivida”.

+ Americanos como el mexicano Siqueiros, el colombiano Fernando Botero, que representó la muerte del más famoso narcotraficante Pablo Escobar, o Luis García Hevia, son algunos artistas que también tienen obras con la parca como inspiradora.

+ “La muerte es algo que no debemos temer porque, mientras somos, la muerte no es, y cuando la muerte es, nosotros no somos”, decía el insigne escritor Antonio Machado.

Por Amalia González Manjavacas (Historiadora del Arte) EFE/Reportajes