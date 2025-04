‘La dictadura perfecta’... el día que Vargas Llosa incomodó a Octavio Paz arremetiendo contra el PRI en Televisa (video)

LA FRASE QUE CAMBIÓ EL DISCURSO POLÍTICO

”Espero no parecer demasiado inelegante por decir lo que voy a decir”, comenzó Vargas Llosa, antes de detonar una bomba intelectual. “No creo que se pueda exonerar a México de esa tradición de dictaduras latinoamericanas... México es la dictadura perfecta”.

“México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo. No es la URSS. No es Fidel Castro. La dictadura perfecta es México”, dijo un Vargas Llosa que a estas alturas ya parecía de nuevo el político intenso de hace unos meses. México, siguió, “es la dictadura carnuflada”. “Tiene las características de la dictadura: la permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido. Y de un partido que es inarnovible”.

“Yo no creo”, refiriéndose al PRI, “que haya en América Latina ningún caso de sistema de dictadura que haya reclutado tan eficientemente al medio intelectual, sobornándole de una manera muy sutil”.

PAZ Y KRAUZE: SILENCIO Y TENSIÓN EN EL ESTUDIO

La reacción en el set fue inmediata. Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura y figura clave de la cultura mexicana, lucía visiblemente perturbado. A su lado, Enrique Krauze —quien dirigía el debate y fungía como moderador— también mostraba incomodidad. Ambos parecían sorprendidos por la dirección que había tomado la conversación.

Paz, al tomar la palabra, trató de precisar: “No es dictadura. Es un sistema hegemónico de dominación”. Reconoció el autoritarismo del PRI, pero defendió que en México no se habían vivido dictaduras militares como en otros países de América Latina.

TELEVISA Y EL PRI: UNA RELACIÓN INDISOLUBLE

Lo que hizo aún más escandalosa la intervención fue el contexto. El evento era patrocinado por Televisa, una empresa que se definía sin tapujos como ”soldado del PRI”. Vargas Llosa, con toda intención, rompía una regla no escrita de la política mexicana: los extranjeros no opinan sobre el sistema.

Sin embargo, el Nobel peruano no se detuvo. Elogió ciertos aspectos históricos como la Revolución y la reivindicación de lo prehispánico, pero acusó al PRI de haber secuestrado esas causas para eternizarse en el poder mediante una retórica demagógica.

LA REACCIÓN INTELECTUAL INTERNACIONAL

La polémica cruzó fronteras. Desde Lisboa, el escritor José Saramago vio el enfrentamiento como parte de una disputa más amplia entre dos bloques: Paz-Vargas Llosa contra García Márquez-Fuentes. “Estamos hartos de una discusión que es todo menos ideológica”, sentenció.

El colombiano Álvaro Mutis opinó que el debate fue un “diálogo trunco”, mientras que el novelista Juan Marsé evitó tomar partido, aunque no dudó en señalar el talante conservador de Paz.

El filósofo Eugenio Trías, más ácido, comparó a los intelectuales reunidos con HAL, la computadora de 2001: Odisea del Espacio: “viejas máquinas estropeadas”.

MUERE MARIO VARGAS LLOSA

El escritor peruano Mario Vargas Llosa falleció el domingo 13 de abril de 2025 en Lima, a los 89 años, según informó su hijo Álvaro Vargas Llosa a través de un comunicado. El autor ganador del Premio Nobel de Literatura en 2010 murió “rodeado de su familia”.

Vargas Llosa fue una figura central del movimiento conocido como Boom Latinoamericano y uno de los escritores más influyentes de la lengua española. El Nobel de Literatura lo recibió por su “cartografía de las estructuras del poder y sus imágenes mordaces de la resistencia, la revuelta y la derrota del individuo”.