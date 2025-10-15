Las joyas de la Catedral de Saltillo salen a exhibición por el 225 aniversario de este templo

La exposición ‘Una mirada a través del tiempo’ saca del magno templo saltillense algunas de las reliquias que han sido parte de su historia y las muestra al público

Artes
/ 15 octubre 2025
A lo largo de 225 años la Catedral de Santiago Apóstol de Saltillo ha acompañado las vidas de los incontables generaciones en el corazón de la capital coahuilense. Alzándose por sobre la mayoría de los edificios de la ciudad y visible desde casi todos los puntos, este templo es en sí una joya arquitectónica pero en su interior resguarda objetos y documentos que ahora podrán ser apreciados por el público.

La exposición “Una mirada a través del tiempo”, que se enmarca en este aniversario de la historia de la Catedral, reúne en el Centro Cultural Casa Purcell una cuidada selección de pinturas, esculturas, imágenes, artículos religiosos y documentos históricos —algunos que datan hasta del siglo 17—, que revelan otra faceta del desarrollo de la ciudad.

“El arte sacro es, en esencia, un lenguaje del alma, es la manera en que la fe se vuelve forma, color, textura, nos habla sin palabras y nos une más allá del tiempo. Por eso esta exposición no solo nos invita a mirar el valor artístico, sino reconocer el profundo significado de lo que somos como comunidad”, comentó durante el evento inaugural, este martes 14, la subdirectora del Instituto Municipal de Cultura, Gabriela Romero Pinto.

Durante su intervención, el padre Juan Manuel Ledesma, párroco de la Catedral y curador de la muestra en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Coahuila, hizo un llamado a recordar los inicios de la Diócesis y la fundación de Saltillo, pero en particular el momento en 1608 cuando la figura del Santo Cristo de la Capilla llegó a la ciudad, cimentando aún más la importancia del templo que lo resguarda.

$!Las joyas de la Catedral de Saltillo salen a exhibición por el 225 aniversario de este templo

“¿Cómo es posible que alguien pueda construir un templo tan grande para un pueblito?”, recordó el sacerdote respecto a las intenciones del proyecto cuando Saltillo distaba mucho de sus dimensiones actuales, “sin embargo, los lugareños en su momento se sumaron a este esfuerzo, que hoy no solo se ve en las piedras, sino en los 255 trabajadores que convocaron para ese día, en el inicio de esta magna construcción”.

Cinco salas del recinto fueron dedicadas a la muestra, que exhiben obras pictóricas de temática religiosa y distintos periodos y estilos artísticos y piezas escultóricas que representan a santos o a la virgen y entre las que destaca una muy deteriorada imagen cuyo proceso de restauración iniciará pronto.

$!Las joyas de la Catedral de Saltillo salen a exhibición por el 225 aniversario de este templo

También hay vestimentas litúrgicas y objetos del altar utilizados a lo largo de los siglos, así como documentos que revelan información sobre el pasado —incluido el acta de nacimiento de Manuel Acuña—, así como joyas sacras que van desde báculos, atriles, custodias y veladoras hasta la mismísima corona de espinas del Santo Cristo de la Capilla.

Y en la quinta sala, en la segunda planta, el recorrido concluye con una muestra de gráfica y arte hecha por ciudadanos para la Catedral: pósters de los distintos eventos de aniversario o festivales artísticos, pinturas con temática misionera con este templo como motivo principal e imágenes similares.

La muestra, que se inauguró en el marco del Santo Cristo Fest y el Año del Jubileo, se puede visitar de martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas en el Centro Cultural Casa Purcell.

