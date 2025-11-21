¡Legado mexicano! Rompe récord cuadro de Frida Kahlo al ser subastado en 54.7 MDD

Artes
/ 21 noviembre 2025
    ¡Legado mexicano! Rompe récord cuadro de Frida Kahlo al ser subastado en 54.7 MDD
    Obra. El autorretrato de 1940, una de las pocas piezas de Kahlo en manos privadas fuera de México, encabezó una histórica noche dedicada al arte surrealista. FOTO: AP

La pintura proviene de una colección privada —cuyo propietario no ha sido revelado— y es legalmente elegible para la venta internacional

Podrá ser la pintora favorita de muchos mientras otros cuestionan su talento o su relevancia en la historia del arte mexicano; sin embargo, Frida Kahlo es, sin duda, una figura que representa talento, dolor y un legado. Este jueves por la noche su pintura El Sueño (La Cama) se vendió por 54.7 millones de dólares, convirtiéndose en la obra más cara jamás subastada de una artista femenina.

Esta pieza es un inquietante autorretrato de 1940 que superó el récord que ostentaba Jimson Weed/White Flower No. 1 de Georgia O’Keeffe, vendida en 44.4 millones de dólares en 2014.

GRAN MOMENTO

La identidad del comprador no fue revelada. La venta en Sotheby’s también rompió el récord previo de Kahlo para un artista latinoamericano: su obra Diego y yo (1949) se vendió en 34.9 millones de dólares en 2021. Se reporta que algunas de sus obras se han vendido de manera privada por cifras aún más altas.

El autorretrato subastado es una de las pocas piezas de Kahlo que permanecen en manos privadas fuera de México, donde su obra ha sido declarada monumento artístico. Las piezas en colecciones públicas o privadas dentro del país no pueden venderse al extranjero ni destruirse.

Aunque algunos historiadores del arte han cuestionado la venta por motivos culturales, otros expresan preocupación de que la pintura —exhibida públicamente por última vez a finales de los años noventa— pueda desaparecer nuevamente de la vista pública tras la subasta. No obstante, ya ha sido solicitada para exposiciones en ciudades como Nueva York, Londres y Bruselas.

¿CUÁL ES EL CUADRO SUBASTADO DE FRIDA KAHLO?

La obra muestra a Kahlo dormida en una cama de madera de estilo colonial que flota entre las nubes. Está cubierta con una manta dorada y rodeada de vides y hojas trepadoras. Sobre la cama yace una figura esquelética envuelta en dinamita, similar a los Judas de papel maché tradicionales de México.

Kahlo retrató su vida y su dolor de forma vibrante y sin reservas. Un accidente de autobús a los 18 años trastocó su salud para siempre, obligándola a permanecer largos periodos postrada en cama, someterse a diversas cirugías y usar corsés hasta su muerte en 1954, a los 47 años. Durante aquellos años, la cama se convirtió en un puente entre mundos desde el cual exploró su identidad y su mortalidad.

Antes de la subasta, su sobrina nieta, Mara Romeo Kahlo, celebró la importancia del acontecimiento. “Estoy muy orgullosa de que ella sea una de las mujeres más cotizadas porque, además, ¿qué mujer no se identifica con Frida, o qué persona no se identifica con Frida? Creo que todo mundo tenemos un cachito de lo que es mi tía en el corazón”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: La Metropolitana de Saltillo vuelve a Bach y Mendelssohn para encantar a su público

UNA NOCHE DE RÉCORD

La pintura fue la estrella de una velada que reunió más de 100 obras surrealistas de artistas como Salvador Dalí, René Magritte, Max Ernst y Dorothea Tanning. (Con información de AP)

Temas


Arte
Viral
subastas

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Frida Kahlo

true

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La minería ha vivido tiempos de retrocesos en los últimos años, ante la incertidumbre para el sector.

Coahuila: ‘Empujón’ a la minería beneficiará a la Región Carbonífera

El cuerpo de la menor fue localizado en las inmediaciones del ejido Buñuelos, en la carretera Saltillo–Zacatecas.

Dan prisión preventiva a presunto homicida de Silvia N.; buscan imputarlo por feminicidio
La economía mexicana no logra crecer al ritmo deseado por diversos factores, entre ellos la falta de inversión y la presencia del crimen organizado.

Golpean a economía mexicana falta de inversión... y el narco: S&P
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el rescate de Pemex, criticó su fragmentación desde los años 90 y resaltó que ya opera nuevamente como una sola empresa bajo un marco legal renovado.

Sheinbaum defiende rescate de Pemex y criticó a gobiernos de Salinas y EPN
La defensa de Javier Duarte acusó que autoridades del Reclusorio Norte presuntamente le inyectaron adrenalina en 2022 para obligarlo a comparecer, mientras una juez analiza su solicitud de libertad anticipada en medio de señalamientos de tortura y mala conducta procesal.

Defensa de Javier Duarte acusa tortura en diligencia judicial; FGR sostiene mala conducta procesal
La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 y resaltó su decisión de alzar la voz ante una injusticia, llamándola un ejemplo de valentía.

‘Es un ejemplo’... Sheinbaum sobre victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Pensión del Bienestar... calendario oficial del 21 al 27 de noviembre para pago de 6 mil 200 pesos
Vaqueros nacionales e internacionales se harán presentes en el último Rodeo de Saltillo en 2025.

Saltillo: Anuncian fechas y boletos para Rodeo del Desierto, la batalla final, en el Lienzo Charro