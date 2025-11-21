¡Legado mexicano! Rompe récord cuadro de Frida Kahlo al ser subastado en 54.7 MDD

Podrá ser la pintora favorita de muchos mientras otros cuestionan su talento o su relevancia en la historia del arte mexicano; sin embargo, Frida Kahlo es, sin duda, una figura que representa talento, dolor y un legado. Este jueves por la noche su pintura El Sueño (La Cama) se vendió por 54.7 millones de dólares, convirtiéndose en la obra más cara jamás subastada de una artista femenina. Esta pieza es un inquietante autorretrato de 1940 que superó el récord que ostentaba Jimson Weed/White Flower No. 1 de Georgia O’Keeffe, vendida en 44.4 millones de dólares en 2014.

GRAN MOMENTO La identidad del comprador no fue revelada. La venta en Sotheby’s también rompió el récord previo de Kahlo para un artista latinoamericano: su obra Diego y yo (1949) se vendió en 34.9 millones de dólares en 2021. Se reporta que algunas de sus obras se han vendido de manera privada por cifras aún más altas. El autorretrato subastado es una de las pocas piezas de Kahlo que permanecen en manos privadas fuera de México, donde su obra ha sido declarada monumento artístico. Las piezas en colecciones públicas o privadas dentro del país no pueden venderse al extranjero ni destruirse. Aunque algunos historiadores del arte han cuestionado la venta por motivos culturales, otros expresan preocupación de que la pintura —exhibida públicamente por última vez a finales de los años noventa— pueda desaparecer nuevamente de la vista pública tras la subasta. No obstante, ya ha sido solicitada para exposiciones en ciudades como Nueva York, Londres y Bruselas.

¿CUÁL ES EL CUADRO SUBASTADO DE FRIDA KAHLO? La obra muestra a Kahlo dormida en una cama de madera de estilo colonial que flota entre las nubes. Está cubierta con una manta dorada y rodeada de vides y hojas trepadoras. Sobre la cama yace una figura esquelética envuelta en dinamita, similar a los Judas de papel maché tradicionales de México. Kahlo retrató su vida y su dolor de forma vibrante y sin reservas. Un accidente de autobús a los 18 años trastocó su salud para siempre, obligándola a permanecer largos periodos postrada en cama, someterse a diversas cirugías y usar corsés hasta su muerte en 1954, a los 47 años. Durante aquellos años, la cama se convirtió en un puente entre mundos desde el cual exploró su identidad y su mortalidad. Antes de la subasta, su sobrina nieta, Mara Romeo Kahlo, celebró la importancia del acontecimiento. “Estoy muy orgullosa de que ella sea una de las mujeres más cotizadas porque, además, ¿qué mujer no se identifica con Frida, o qué persona no se identifica con Frida? Creo que todo mundo tenemos un cachito de lo que es mi tía en el corazón”, expresó.

El cuadro “El sueño (La cama)”, de Frida #Kahlo fue subastado por 54.7 mdd en #NuevaYork, convirtiéndolo en la obra más cara creada por una mujer. Es uno de los autorretratos de Kahlo más cargados psicológicamente y simbólicamente, según la casa de subastas Sotheby's: pic.twitter.com/Lfgz38tFGw — Nacho Lozano (@nacholozano) November 21, 2025