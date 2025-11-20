La Metropolitana de Saltillo vuelve a Bach y Mendelssohn para encantar a su público

La orquesta de cuerdas se presentará este viernes con dos grandes obras de su repertorio, luego de celebrar Halloween y el Día de Muertos a lo grande hace unas semanas

/ 20 noviembre 2025
De cara al cierre del año la Orquesta Metropolitana de Saltillo (OMSA) vuelve a los grandes maestros de la música para orquesta con un concierto en el que saldrá a relucir nuevamente la calidad de sus músicos.

Este viernes 21 de noviembre a las 20:15 horas en el Museo de las Aves de México interpretarán el Concierto para Violín de Johann Sebastian Bach, así como la Sinfonía para Cuerdas no. 11 Felix Mendelssoh.

“Sabemos que la música barroca gusta mucho, porque es música vigorosa, es música energizante, alegre, te da mucho estímulo positivo y es uno de los conciertos codiciados por los violinistas, pues tiene su grado de virtuosismo y te da mucha satisfacción, gracias a esos juegos polifónicos típicos de Bach”, comentó para VANGUARDIA la directora de la OMSA, Natalia Riazanova.

Esta obra contará con la participación solista de Sebastián García, con Maestría en el College of Chinese and ASEAN Arts de la Universidad de Chengdu en China, donde trabajó con los maestros Tymur Melnyk (Ucrania–Austria) e Isaac Ormaza Vera (Ecuador).

En 2014 obtuvo el tercer lugar en la categoría profesional del concurso nacional Tomás Ruíz Ovalle y en 2016 realizó su debut como solista con la Orquesta Filarmónica de Acapulco. Entre 2018 y 2020 formó parte del Cuarteto Cromano, agrupación dedicada al repertorio clásico y contemporáneo y actualmente es miembro de la Orquesta Filarmónica del Desierto y co-concertino de la Orquesta Filarmónica “La Super”.

“Tiene un sonido potente y una técnica depurada, es muy preciso, exigente y respeta al compositor, investiga cómo se tocaba, cómo se toca ahorita, porque hay muchas maneras de interpretar la música barroca, desde lo más convencional hasta ocasiones en que lo tocan a velocidades estratosféricas y se pierde la música. Nuestra manera de interpretarlo va a ser más cercana a lo histórico”, comentó sobre el invitado.

Respecto a la oportunidad de volver a interpretar a Bach aseguró que es como “encontrarte con un buen amigo y con un excelente maestro”, sobre todo porque los músicos del área de cuerdas lo estudian en su formación. Mientras tanto, sobre la obra de Mendelssohn, aseguró que “ya le teníamos echado el ojo desde hace un año, pero hasta ahora se pudo concretar”.

“Es la obra más grande de sus sinfonías para cuerda y es la única de las doce que escribió para este conjunto que tiene cinco movimientos, así que podríamos decir que es una sinfonía monumental escrita para cuerdas”, explicó y calificó la fuga del final como una obra maestra y que puede competir con las de Bach, recordando que fue Mendelssohn quien reavivó el interés por la música de este compositor.

Asimismo, adelantó que ya están preparando su último concierto del año, con temática navideña, que se realizará el 17 de diciembre y los llevará al Paraninfo del Ateneo Fuente en coordinación con la Compañía de Ópera de Saltillo.

Los boletos para el concierto de Bach y Mendelssohn ya se encuentran disponibles a la venta en Boletrix, con un descuento por “Buen Fin extendido” del 15%, así como un descuento del 25% si se adquieren las entradas para este evento y el diciembre.

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

