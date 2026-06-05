Libros en quince minutos

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    Libros en quince minutos
    Oferta. Las plataformas de resúmenes prometen condensar cientos de páginas en minutos, alimentando una cultura que privilegia la velocidad sobre la experiencia completa. FOTO: magnific

La obsesión por la eficiencia ha convertido actividades esenciales como leer, cocinar o ejercitarse en procesos que muchos buscan reducir al mínimo, aunque el verdadero valor suele encontrarse precisamente en el tiempo que requieren

Allá por 2013, un grupo de bros en Silicon Valley razonó que comer era una pérdida de tiempo que los distraía de lo que más les importaba: trabajar para volverse millonarios.

Analizaron la situación, diagramaron el problema, hicieron sesiones de brainstorming y encontraron la solución. Si el objetivo de comer es proveer al cuerpo de los nutrientes que necesita, ¿por qué no hacer un licuado que tuviera todo lo necesario para olvidarnos de un proceso tan inefiente como comer comida?

Parece broma. Pero la compañía Soylent dio lugar a toda una industria. La próxima vez que vaya al supermercado, cuente los productos y suplementos que le aseguran que comer comida ya no es necesario: ahora basta un licuado o una barrita ultraprocesada.

La idea de que en todos los aspectos de nuestra vida pueden encontrarse trucos (hacks) para hacerla más eficiente es una manera de pensar exacerbada por Silicon Valley.

Mire alrededor. Está lleno de influencers cuyas rutinas de veinte minutos de ejercicio físico supuestamente bastan para estar sanos y en forma. Aún más: hay gimnasios especializados en máquinas que estimulan eléctricamente los músculos para que una rutina de media hora equivalga a varias horas de ejercicio.

Otras personas pasan de todo esto. Quizá no haya ejemplo más absurdo de la convicción de que el proceso puede evitarse para ir directamente a los resultados que las personas que quieren tener un six pack, pero, en vez de pasar las horas necesarias en el gimnasio, se injertan abdominales de plástico.

En el mismo tenor, pero en otro gremio, hace unos días se supo que los cinco ganadores de un premio literario de la Commonwealth usaron IA en sus cuentos. Y ya hay “escritores” que la utilizan para “escribir” un libro en un par de horas y vender miles de ejemplares en Amazon.

En el otro bando, hay aplicaciones que ofrecen resúmenes de quince minutos de cientos de libros y que aseguran que, con este servicio, uno se convertirá en “la persona más interesante de la habitación”.

El concepto es tan ridículo que da pena ajena, pero juguemos. Las personas más interesantes de la habitación suelen ser las que son capaces de concentrarse durante trescientas páginas; o nos cocinan una comida memorable; o tienen la fuerza de voluntad para hacer ejercicio de manera constante.

Pero, en fin, vivíamos en el error. Queríamos tener tiempo para leer, hacer ejercicio, cocinar con calma y sentarnos a comer con nuestra familia y amigos. Para lo que realmente necesitamos más tiempo es para ser más productivos, comprar más cosas y pasar más rato en Instagram.

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Luis Alfredo Pérez

Luis Alfredo Pérez

Doctor en Literatura por la Universidad de Salamanca. Vive en Europa desde el 2000, donde ha viajado extensamente. Ha sido guionista y locutor de radio, y escritor de libros, museos, arte, viajes, conciertos, y películas. Actualmente es profesor en la Universidad de Ciencias Aplicadas Zuyd en Maastricht (Países Bajos), donde imparte clases de Lengua y Cultura Española, Comunicación Intercultural, Presentation Skills y Storytelling. En sus noches libres cocina para rockeros y poperos en la sala de conciertos Muziekgieterij.

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