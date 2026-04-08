Luto en el Muralismo Mexicano... Fallece Melchor Peredo, alumno de Rivera, Siqueiros y Clemente Orozco a los 99 años de edad

La noticia fue confirmada por su compañera de vida, Lourdes Hernández Quiñones, quien compartió un mensaje que resume la esencia del artista: “Muralista, antes que pintor, artista de mirada creativa. Hoy vuela alto, ya en un cielo infinito de luz y color”.

El arte mexicano está de luto. El muralista Melchor Peredo García , considerado uno de los últimos exponentes vivos del muralismo mexicano , falleció a los 99 años en Xalapa, Veracruz , ciudad donde consolidó gran parte de su legado.

Su partida marca el cierre de una generación vinculada directamente con los grandes maestros del siglo XX. Peredo no solo fue testigo de esa época, sino también un continuador de sus ideales, llevando el arte a espacios públicos con mensajes sociales y culturales.

HEREDERO DE UNA TRADICIÓN HISTÓRICA

Discípulo de figuras como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, el artista se formó en el corazón de un movimiento que buscaba narrar la historia de México desde los muros.

El muralismo mexicano, surgido tras la Revolución Mexicana, tenía como objetivo acercar el arte al pueblo. En ese contexto, Peredo desarrolló una obra comprometida con la identidad nacional, la memoria histórica y las luchas sociales.

En una entrevista de 2018, dejó clara su postura sobre la vigencia de esta corriente: “Mientras no esté muerto yo, no está muerto el muralismo”. Una frase que hoy resuena con mayor fuerza tras su fallecimiento.

UN LEGADO PINTADO EN LOS MUROS

A lo largo de más de siete décadas, el artista dejó más de 30 murales en México y el extranjero, consolidando una trayectoria internacional que incluyó países como Estados Unidos, Canadá y Francia.

Entre sus obras más representativas destacan:

• Arribo al Mictlán (1947)

• Resistencia Heroica (1980)

• La Historia de la Cultura en Veracruz (1982)

• Una revolución continua (2010)

Cada una de estas piezas refleja una narrativa visual cargada de simbolismo, donde la historia, la resistencia y el mestizaje ocupan un lugar central.

Un dato curioso es que uno de sus murales más complejos, “Resistencia Heroica”, le tomó tres años de trabajo en un espacio reducido, lo que él mismo consideró un desafío técnico significativo.

ARTE, CRÍTICA Y VIGENCIA HASTA EL FINAL

Nacido en 1927 en la Ciudad de México, Melchor Peredo García mantuvo una postura crítica incluso en sus últimos años. Su compromiso no solo fue artístico, sino también social, defendiendo el valor del arte frente a decisiones institucionales.

En años recientes, expresó su inconformidad ante temas fiscales, evidenciando su firme carácter y la defensa de su obra como patrimonio cultural.

Entre los temas recurrentes en su trabajo destacan:

• Lucha social

• Identidad mexicana

• Resistencia histórica