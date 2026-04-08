Luto en el Muralismo Mexicano... Fallece Melchor Peredo, alumno de Rivera, Siqueiros y Clemente Orozco a los 99 años de edad

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Artes
/ 8 abril 2026
    Luto en el Muralismo Mexicano... Fallece Melchor Peredo, alumno de Rivera, Siqueiros y Clemente Orozco a los 99 años de edad
    Muere Melchor Peredo García, referente del muralismo mexicano y discípulo de Rivera, Orozco y Siqueiros. Conoce su legado artístico. VANGUARDIA/ARCHIVO

El muralismo mexicano pierde a uno de sus últimos representantes. Melchor Peredo García falleció a los 99 años dejando un legado artístico ligado a la identidad y lucha social

El arte mexicano está de luto. El muralista Melchor Peredo García, considerado uno de los últimos exponentes vivos del muralismo mexicano, falleció a los 99 años en Xalapa, Veracruz, ciudad donde consolidó gran parte de su legado.

La noticia fue confirmada por su compañera de vida, Lourdes Hernández Quiñones, quien compartió un mensaje que resume la esencia del artista: “Muralista, antes que pintor, artista de mirada creativa. Hoy vuela alto, ya en un cielo infinito de luz y color”.

Su partida marca el cierre de una generación vinculada directamente con los grandes maestros del siglo XX. Peredo no solo fue testigo de esa época, sino también un continuador de sus ideales, llevando el arte a espacios públicos con mensajes sociales y culturales.

https://vanguardia.com.mx/show/transita-el-pasado-y-presente-del-muralismo-en-san-ildefonso-FF5799362

HEREDERO DE UNA TRADICIÓN HISTÓRICA

Discípulo de figuras como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, el artista se formó en el corazón de un movimiento que buscaba narrar la historia de México desde los muros.

El muralismo mexicano, surgido tras la Revolución Mexicana, tenía como objetivo acercar el arte al pueblo. En ese contexto, Peredo desarrolló una obra comprometida con la identidad nacional, la memoria histórica y las luchas sociales.

En una entrevista de 2018, dejó clara su postura sobre la vigencia de esta corriente: “Mientras no esté muerto yo, no está muerto el muralismo”. Una frase que hoy resuena con mayor fuerza tras su fallecimiento.

UN LEGADO PINTADO EN LOS MUROS

A lo largo de más de siete décadas, el artista dejó más de 30 murales en México y el extranjero, consolidando una trayectoria internacional que incluyó países como Estados Unidos, Canadá y Francia.

Entre sus obras más representativas destacan:

Arribo al Mictlán (1947)

Resistencia Heroica (1980)

La Historia de la Cultura en Veracruz (1982)

Una revolución continua (2010)

Cada una de estas piezas refleja una narrativa visual cargada de simbolismo, donde la historia, la resistencia y el mestizaje ocupan un lugar central.

Un dato curioso es que uno de sus murales más complejos, “Resistencia Heroica”, le tomó tres años de trabajo en un espacio reducido, lo que él mismo consideró un desafío técnico significativo.

ARTE, CRÍTICA Y VIGENCIA HASTA EL FINAL

Nacido en 1927 en la Ciudad de México, Melchor Peredo García mantuvo una postura crítica incluso en sus últimos años. Su compromiso no solo fue artístico, sino también social, defendiendo el valor del arte frente a decisiones institucionales.

En años recientes, expresó su inconformidad ante temas fiscales, evidenciando su firme carácter y la defensa de su obra como patrimonio cultural.

Entre los temas recurrentes en su trabajo destacan:

Lucha social

Identidad mexicana

Resistencia histórica

https://vanguardia.com.mx/show/artes/un-siglo-despues-ellos-son-los-herederos-del-muralismo-mexicano-LD3555519

La comunidad cultural reconoce hoy la pérdida de un creador que no solo pintó muros, sino que narró la historia de un país en constante transformación. Su obra permanece como testimonio de una época y como reflejo de una visión que entendía el arte como herramienta de conciencia colectiva.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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