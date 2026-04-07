‘Mujer emprendedora’: el mural que transforma espacios y fortalece comunidad en Tijuana

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Artes
/ 7 abril 2026
    ‘Mujer emprendedora’: el mural que transforma espacios y fortalece comunidad en Tijuana
    La obra, realizada por el artista plástico Jaime Carbó, busca visibilizar el papel de las mujeres en el comercio, los servicios y el emprendimiento dentro de la ciudad. MARIANA PAZ

La obra, creada por el artista Jaime Carbó e impulsado por Rendichicas, busca visibilizar el papel de las mujeres en la economía local

Más que una intervención artística, el mural “Mujer emprendedora” se ha convertido en un punto de conexión entre la comunidad, el reconocimiento social y la identidad urbana de Tijuana.

La obra, impulsada por Rendichicas como parte de su programa de murales, trasciende su dimensión física para posicionarse como un mensaje vivo sobre el papel de las mujeres en la economía local.

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Ubicado en una estación de servicio en la colonia La Mesa, el mural —realizado por el artista plástico Jaime Carbó— retrata escenas cotidianas de mujeres que emprenden, trabajan y sostienen negocios, visibilizando una realidad que, aunque constante, pocas veces es reconocida en el espacio público.

ARTE QUE GENERA CONVERSACIÓN SOCIAL

Lejos de ser únicamente un elemento decorativo, “Mujer emprendedora” abre un diálogo sobre la relevancia del trabajo femenino en la vida económica de la ciudad. A través de esta pieza, se reconoce a miles de mujeres que participan activamente en el comercio, los servicios y el emprendimiento local.

Para Carbó, el arte urbano tiene la capacidad de influir en la percepción colectiva: no solo embellece el entorno, sino que también resignifica los espacios y aporta nuevas narrativas que fomentan el respeto y la empatía.

$!El proyecto forma parte de una serie de intervenciones urbanas impulsadas por Rendichicas, con el objetivo de integrar el arte en espacios de uso cotidiano.
El proyecto forma parte de una serie de intervenciones urbanas impulsadas por Rendichicas, con el objetivo de integrar el arte en espacios de uso cotidiano. MARIANA PAZ

RENDICHICAS: UNA MARCA CON PROPÓSITO

Con esta iniciativa, Rendichicas refuerza su posicionamiento como una marca cercana, consciente y comprometida con las comunidades donde tiene presencia. La empresa no solo busca ofrecer servicios, sino también generar impacto positivo en el entorno social.

El mural forma parte de una serie de diez intervenciones urbanas que integran el programa “Arte en tu Comunidad”, una estrategia que apuesta por el arte como herramienta de transformación social y fortalecimiento del tejido comunitario.

A diferencia de campañas tradicionales, este proyecto se inserta en la vida cotidiana de las personas: en espacios de tránsito, encuentro y actividad diaria, donde el mensaje puede ser visto, interpretado y apropiado por la comunidad.

Más allá del muro: identidad y pertenencia“Mujer emprendedora” se suma a otras piezas como “Mujer Migrante” y “Mujer en la Salud”, construyendo una narrativa colectiva que reconoce distintas realidades femeninas en Tijuana.

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En conjunto, estos murales no solo embellecen la ciudad, sino que generan identidad, promueven la reflexión y fortalecen el sentido de pertenencia entre quienes habitan y transitan estos espacios.

Así, Rendichicas consolida una estrategia donde el arte funciona como puente entre marca y comunidad, demostrando que el impacto empresarial puede ir más allá de lo comercial para convertirse en un agente activo de cambio social.

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Mariana Paz

Mariana Paz

Periodista, amante de las letras y todo lo que tenga que ver con la noticia. Pet Friendly y feminista. Amo leer y el cine de autor.

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