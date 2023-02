Música y amigos para festejar: Javier Muza invita a su cumple-concierto en Villa Ferré

“Se trata de hacer un concierto donde la gente vaya y disfrute de la música. Vamos a tener desde tango, bolero, cumbia, salsa, música ranchera. Va a estar un trompetista muy bueno, la primera trompeta de la OFDC”, comentó el también maestro de canto en entrevista con VANGUARDIA.

El programa de la tarde incluirá piezas de tango, música mexicana, bolero, salsa y bel canto, como canciones de Michael Bublé, la “Balada para un loco” de Astor Piazzolla, el boleto “Vuélveme a querer”, un popurri de Selena, “Can’t Help Falling In Love With You” y el estreno de una canción original de Marco Cear.

TE PUEDE INTERESAR: Buscan en el teatro las herramientas para enfrentarse a la vejez

“Algunas piezas las acompaña Alejandro Reyes, director de la Compañía de Ópera de Saltillo y yo voy a estar acompañando a otros cantantes”, explicó Muza.