$!The Economist: economía mexicana está ‘rota’; Hacienda afirma que ‘ignora resiliencia y fortalezas’

El semanario británico The Economist publicó el pasado 26 de marzo un artículo analizando la economía mexicana, donde argumentaban que aunque la presidenta Claudia Sheinbaum dice que va bien desde su conferencia de prensa, en lo privado el Gobierno de México “están más preocupados”. El texto rescata el dato de crecimiento de 0.8% en 2025, la peor tasa de crecimiento en México desde la pandemia de COVID.19, además de la tasa de empleos en negativo y la baja de inversión. A lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destacó que la calificación utilizada por The Economist “magnifica acontecimientos cíclicos recientes y resta importancia tanto a los choques externos como a las fortalezas estructurales”.

¿QUÉ DICE THE ECONOMIST? “Mexico’s broken economy” sostiene que los problemas económicos son “autoinfligidos” y no como el resultado de los factores externos, en este caso las políticas comerciales impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en más de un año. La economía mexicana se ha desacelerado por cuatro años consecutivos en 2025, mientras lucha por atraer más inversión y enfrenta retos como el déficit presupuestario y la creciente incertidumbre comercial en la administración de Sheinbaum Pardo. Según los datos oficiales, el PIB de México aumentó 0.6 por ciento en 2025, en comparación con el año previo.

The Economist puntualiza en los riesgos estructurales de largo plazo, señala reformas institucionales, la debilidad del Estado de derecho y la inseguridad han limitado la inversión, además del el crecimiento sostenido. Por otro lado, también advierte que el control estatal en sectores estratégicos ha reducido el acceso al capital privado, como es el caso del energético. “Desde que asumió el poder en 2018, Morena, el partido gobernante, ha impulsado reformas constitucionales que socavan activamente la economía (...) Ahora los jueces deben ser elegidos , lo que aumenta la inseguridad jurídica. Los organismos reguladores independientes han sido debilitados o directamente abolidos. El Estado ha consolidado su control sobre el sistema energético, impidiendo el acceso a capital privado muy necesario, incluso mientras la deuda pública se dispara”, señala la publicación británica en el artículo fechado el 26 de marzo. Afirma que, en lugar de emprender reformas tributarias, el Gobierno de México se dedicó a extorsionar grandes empresas para obtener más liquidez, sumando los problemas de delincuencia e inseguridad causadas por cárteles del crimen organizado.

HACIENDA RECHAZA ANÁLISIS A través de un comunicado firmado por Wilhem Hagelsieb Garza, vocero y director de comunicaciones de la SHCP, la dependencia rechazó la caracterización de la economía mexicana como “rota”, señalando que dicha visión sobredimensiona factores coyunturales y omite fortalezas estructurales. Argumenta que la desaceleración observada en 2025 responde principalmente a factores externos, así como a la normalización monetaria y un ajuste fiscal tras el gasto expansivo de 2024, y no a un deterioro estructural. “La evidencia no sustenta la narrativa de una ‘economía rota’. Lo que observamos es un ajuste cíclico configurado por choques externos y la normalización de políticas, no una falla de los fundamentos” asegura Hacienda, a través de su comunicado. Hacienda subraya que los aranceles afectaron sectores específicos, particularmente el automotriz, restando cerca de 0.8 puntos porcentuales al crecimiento del PIB. Sin embargo, destacó que exportaciones totales continuaron creciendo, impulsadas por sectores menos expuestos y por la demanda estadounidense vinculada a inversiones en centros de datos e Inteligencia Artificial (IA).

“Los aranceles tuvieron un impacto material y cuantificable, especialmente en los sectores expuestos a ellos, de manera más notable en la industria automotriz, lo que en conjunto restó alrededor de 0.8 puntos porcentuales al crecimiento del PIB”, puntualizó el comunicado de Hacienda. Frente al diagnóstico, Hacienda planteó la crítica central: las omisiones de análisis. Resalta las ausencias en el artículo del impacto de las decisiones arancelarias de Estados Unidos sobre los flujos comerciales y las “fortalezas estructurales” alcanzadas por México en años recientes. Hacienda afirma que la publicación está incompleta en sus lecturas sobre inversión y reconoce la desaceleración, pero sostiene que no se contextualiza adecuadamente la caída reciente de la inversión publica y privada en un entorno global adverso, el cual es marcado por las tensiones comerciales, ajustes monetarios y menor dinamismo internacional.

También cuestionó el análisis sobre la inversión pública, señalando que la caída citada del 28% se basa en datos presupuestarios y no en cuentas nacionales. Bajo esta última metodología, la disminución fue cercana al 19%, tras un aumento de 32% en 2024, manteniéndose por encima de su tendencia previa a 2018. “La caída citada del 28% en la inversión pública se basa en datos presupuestarios, no en cuentas nacionales, que es la medida contable adecuada para capturar el avance de los proyectos bajo el principio de lo devengado en lugar del movimiento de efectivo de un año fiscal a otro”; por lo que en cuentas nacionales, la caída fue de 19 por ciento, luego de una expansión del 32 por ciento en 2024, destacó la dependencia. SHCP enfatizó que la economía mexicana mantiene fundamento sólido; entre ellos, destaca la estabilidad macroeconómica, el manejo prudente de la deuda, la fortaleza del sistema financiero y un mercado laboral con niveles históricos de empleo formal. Así como defiende que el consumo interno ha demostrado la resiliencia, impulsando por incrementos salariales y programas sociales. En cuanto a la informalidad, Hacienda indicó que ha mostrado una tendencia descendente desde 2018, con un ligero repunte en 2025 explicado por debilidad cíclica en sectores formales, no por un cambio estructural. Por lo que destacan que The Economist sobreestimó el papel del empleo informal en la falta de crecimiento económico, aclarando que ha tenido una tendencia a la baja, luego de pasar 56.5 por ciento en 2018 a 54.9 en 2025. Asimismo, destacó mejoras en el mercado laboral, atribuyendo a la política de salarios mínimos un incremento real superior al 150% desde 2018 y una reducción de más de 13 millones de personas en pobreza, fortaleciendo el consumo interno.

Finalmente, la dependencia resaltó avances en política pública para atender cuellos de botella, particularmente en energía, con un aumento superior al 25% en inversión eléctrica durante 2025 y nuevos esquemas para incentivar la participación privada. “Lo que observamos es un ajuste cíclico influido por choques externos y la normalización de políticas, no una falla de los fundamentales”, concluyó la Secretaría. En conclusión, Hacienda apuntó que no hay evidencia de que haya una economía rota en México, como lo señala The Economist. “Caracterizar erróneamente esta distinción corre el riesgo de ignorar tanto la resiliencia de la economía mexicana como las condiciones ya establecidas para una recuperación del crecimiento”, indicó.

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